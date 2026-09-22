ביום הקרנפים הבינלאומי חושף הספארי ברמת גן רגע היסטורי: לראשונה הצליחה שירה, מנהלת מחלקת הסוואנה, לקחת דגימת דם מרייני הקרנפית כשהיא בהכרה מלאה – ללא טשטוש, ללא הרדמה וללא הפעלת כוח כלשהו. מה שנראה כפעולה פשוטה בסרטון המרגש שפרסם הספארי, הוא למעשה פרי תהליך ארוך של חודשים, המבוסס על אמון הדדי, אימונים מדויקים וחיזוקים חיוביים.

רייני, קרנפית במשקל של כ-2.5 טונות, הגיעה לעמדה בעצמה לאחר שהמטפלת קראה לה. הפעולה כולה בוצעה בשיתוף פעולה מלא מצד הקרנפית, שבחרה מרצונה החופשי להשתתף בתהליך הרפואי. "הכול באמצעות קריאה שלה להגיע לעמדה, חיזוקים חיוביים והרבה מאוד אימונים", מסרו מהספארי.

חודשים של עבודה סבלנית

התהליך שהוביל לרגע זה החל הרבה לפני כן. במשך תקופה ארוכה עבדו המטפלים בספארי עם רייני ועם שאר הקרנפים והקרנפיות באופן הדרגתי ומדוד, תוך בניית אמון הדדי, יצירת שפה משותפת והרגלה למגע ולפעולות רפואיות. השיטה מבוססת על חיזוקים חיוביים בלבד – ללא עונשים, ותוך מתן אפשרות לבעלי החיים לבחור אם לשתף פעולה.

"באימון אין עונשים, אלא רק חיזוקים חיוביים, ובעלי החיים יכולים לבחור אם לשתף פעולה", הבהירו בספארי. גישה זו משקפת מהפך בטיפול בבעלי חיים גדולים בגני חיות ברחבי העולם, והספארי ברמת גן נמצא בחזית התחום בישראל.

מהרדמה מסוכנת לשיתוף פעולה רגוע

בעבר, פעולות רפואיות מסוג זה אצל בעלי חיים גדולים היו כרוכות לעיתים בהרדמה ובסטרס משמעותי – הן לבעל החיים והן לצוות הרפואי. ההרדמה של קרנפית במשקל 2.5 טונות טומנת בחובה סיכונים לא מבוטלים, והתהליך עצמו גורם ללחץ עצום ליצור. כיום, בזכות אימונים רפואיים מתקדמים, ניתן לבצע בדיקות רבות בצורה רגועה ובטוחה הרבה יותר.

בספארי מבצעים כיום מגוון רחב של פעולות רפואיות באמצעות אימונים: לקיחת דם, שקילה, בדיקות שיניים ומדידת חום. התהליך דומה מתבצע גם עם פילים וג'ירפות, קופים, דובים, טיגריסים ומינים נוספים.