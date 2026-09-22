העדות הדרמטית של אביחי מנדלבליט: "ממה הם חוששים?"

עורך הדין דוד פטר, המצטרף החדש למפלגת הליכוד, התראיין היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל', והתייחס לזימונו של של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט, לתת עדות במשפט נתניהו.

בדבריו אמר פטר: "כל התיק הזה היו בו הרבה מאוד תזמונים פוליטיים, כולל מועד הגשת כתב האישום על ידי מנדלבליט עצמו", טען. עוד הוא הוסיף: "למעשה, כל התיקים האלו, כפי שהודו חלק מבכירי מערכת אכיפת החוק, נועדו למען הדחתו של נתניהו מהחיים הפוליטיים".

פטר התעקש: "הם אמרו שוב ושוב - הם לא דמיינו בכלל שנתניהו לא יתפטר, אלא ימשיך להיאבק. אני לא חושב שתהיה להם ברירה אלא לזמן את מנדלבליט. אין להם שום נימוק לא לעשות זאת. האמת צריכה להיחשף".

לסיום הוא הוסיף: "ואתם יודעים מה מצחיק? הרי הוא התובע הראשי, זה בכלל אמור לעזור לאופוזיציה לזמן אותו... ממה אתם חוששים?"