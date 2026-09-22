הצהרתי בלבד: איזנקוט תומך בפסילת אבו שחאדה

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הודיעה היום (שלישי) כי היא תומכת בפסילת מועמדותו של סמי אבו שחאדה לכנסת ה-26.
בהודעה נמסר: את מה שנכתב ב-8 באוקטובר אי אפשר למחוק בפוסט הבהרה. יום אחרי הטבח, כשכבר היה ידוע על מאות נרצחים וחטופים, אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס ״אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית״- את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט הבהרה כמעט שלוש שנים אחר כך
על אף שאיננו חלק מהגוף המצביע, מפלגת ישר! עם איזנקוט מודיעה כי היא תומכת בפסילת מועמדותו של סמי אבו שחאדה לכנסת. עמדת המפלגה היא שהתבטאויותיו לאחר טבח ה-7 באוקטובר חצו את הרף הקבוע בחוק יסוד: הכנסת, האוסר תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.
ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר הטבח, הגדיר אבו שחאדה את מתקפת חמאס ״אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית״. הוא הוסיף ״אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר". הדברים נכתבו בשעה שכבר דווח על מאות ישראלים שנרצחו ועל ישראלים שנחטפו לעזה.
עוד נמסר מאיזנקוט: ההבהרה המאוחרת של אבו שחאדה אינה מוחקת את מה שכתב בזמן אמת. עכשיו, כשמועמדותו עומדת למבחן, הוא מצהיר שלא תמך בטבח. אבל המבחן אינו הניסוח שבחר ערב ההכרעה בעניינו, אלא הדברים שפרסם למחרת הטבח ומשמעותם.
החוק קובע גבול ברור: תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל היא עילה לפסילת מועמד. מבחינתנו, אבו שחאדה חצה אותו. לסעיף הזה חייבת להיות משמעות מעשית.
זכותם של אזרחי ישראל הערבים לייצוג פוליטי מלא אך תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד המדינה אינה יכולה לקבל הכשר בדרך לכנסת. נדגיש כי מדובר בהודעה הצהרתית בלבד, שכן לאיזנקוט אין נציגים בוועדת הבחירות המרכזית.
נזכיר כי עוצמה יהודית דרשה לפסול את שחאדה, והאחרון ביקש הבוקר דחייה בדיון נגדו, בטענה כי הוא נפצע.