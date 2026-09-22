הצהרתי בלבד: איזנקוט תומך בפסילת אבו שחאדה

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הודיעה היום (שלישי) כי היא תומכת בפסילת מועמדותו של סמי אבו שחאדה לכנסת ה-26.

בהודעה נמסר: את מה שנכתב ב-8 באוקטובר אי אפשר למחוק בפוסט הבהרה. יום אחרי הטבח, כשכבר היה ידוע על מאות נרצחים וחטופים, אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס ״אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית״- את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט הבהרה כמעט שלוש שנים אחר כך

על אף שאיננו חלק מהגוף המצביע, מפלגת ישר! עם איזנקוט מודיעה כי היא תומכת בפסילת מועמדותו של סמי אבו שחאדה לכנסת. עמדת המפלגה היא שהתבטאויותיו לאחר טבח ה-7 באוקטובר חצו את הרף הקבוע בחוק יסוד: הכנסת, האוסר תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר הטבח, הגדיר אבו שחאדה את מתקפת חמאס ״אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית״. הוא הוסיף ״אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר". הדברים נכתבו בשעה שכבר דווח על מאות ישראלים שנרצחו ועל ישראלים שנחטפו לעזה.