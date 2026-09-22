המחירים ירדו? הסעודים תיקנו את צינור הנפט שפוצץ

צינור נפט בסעודיה ( עיבוד תמונה AI ג'מיני )

בשורה טובה לשוק הנפט. הסעודים הצליחו להפעיל מחדש את קו צינור הנפט מזרח-מערב, שמעביר נפט מהמפרץ הפרסי לים האדום.

הקו פוצץ לפני כחודש במתקפת טילים של החות'ים מתימן והיה מושבת. הסעודים פעלו לתקנו בקדחתנות ובתוך חודש הצליחו לעקוף את המשאבות שנפגעו. וכעת הקו חזר לפעול. נזכיר כי רוב תעבורת הנפט בעולם מועברת באמצעות מכליות ענק. אלא שסגירת מצרי הורמוז על ידי האיראנים, "תקעה" את הנפט בתוך המפרץ הפרסי, והסעודים חיפשו נתיב חלופי.

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הפתרון היה צינור נפט מהמפרץ הפרסי לים האדום, שם הוא מועמס על מיכליות שחוצות את תעלת סואץ בדרכן לאירופה. הצינור עוקף גם את החסימה של החות'ים שהשתלטו בינתיים על מיצרי באב אל מנדב בדרום חצי ערב.

הצמיגות של הנפט מצריכה משאבות ענק שיזרימו אותו בצינורות, בעיקר לאור המרחק האדיר בין שני חלקי סעודיה. והחות'ים הפציצו את אחת המשאבות ופגעו בהעברת הנפט. כעת הסעודים עקפו את האזור הפגוע, והנפט חזר לזרום, אם כי בקצב מועט יחסית.

במקביל להעברת הנפט בצינור, הצליחו מיכליות סעודיות לחצות את מיצרי הורמוז, תוך הגנה אמריקאית, ולהעביר מיליוני חביות נפט ליעדים בעולם. שתי הפעולות האלה אמורות להשפיע לחיוב על שוק הנפט ולהוריד את המחיר שזינק אל מעבר ל-100$ לחבית בשבוע שעבר.

בינתים מחירי הנפט ירדו לאזור ה-89$ לחבית, עדיין גבוה מאוד, אבל נמוך ב-15% ממחיר השיא בשבוע שעבר.