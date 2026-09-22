טיטי איינאו בהכרזה לקראת הבחירות: "הוא המנהיג הכי עקבי, תומכת בו"

אשת ההסברה והתקשורת, מלכת היופי לשעבר, מביעה תמיכה ביו״ר ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן.

טיטי: ״לליברמן יש את הניסיון המתאים ביותר להוביל את המדינה. הוא מנהיג עקבי שאפשר לדעת בצורה ברורה במה הוא מאמין ואיפה הוא עומד. מילה שלו זו מילה. כמי שעלתה לישראל בדומה לליברמן, אני יודעת שהוא מבין את אתגרי העלייה, הקליטה והצורך להילחם על המקום שלך״.

טיטי עלתה לישראל מאתיופיה בגיל 12, לאחר שאיבדה את הוריה, גדלה בנתניה ביחד עם אחיה, למדה בפנימייה דתית, התגייסה לצה״ל ושירתה כקצינה במשטרה צבאית. היא נבחרה למלכת היופי של ישראל בשנת 2013, הראשונה מהקהילה האתיופית, עמה היא מביאה סיפור אישי של עלייה, התמדה ופריצת דרך.

בשנים האחרונות, טיטי עוסקת בפעילות הסברה למען מדינת ישראל ברחבי העולם. טיטי קיימה מסעות הסברה באמצעות ארגון ה- JNF, מבצעת הסברה לפני ואחרי השבעה באוקטובר, בקמפוסים בארה״ב וברחבי העולם, בקהילות יהודיות, בקרב צעירי תגלית ונלחמת באנטישמיות.

בנוסף, טיטי מהווה קול חזק בכל הנוגע לקידום ומאבק זכויות של עולי אתיופיה בישראל, לרבות שיטור יתר כלפי צעירי הקהילה, העלאת יהודי אתיופיה שנשארו מאחור לישראל, ונמנית עם מובילות המאבק לפתרון תעלומת היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו.

טיטי איינאו פרנקל: ״ישראל היא הבית שלי. כאן גדלתי, כאן בניתי את חיי וכאן אני מגדלת את ילדיי. אני רוצה שהם יגדלו במדינה בטוחה, במדינה שרואה את אזרחיה ונותנת לכל ילד וילדה הזדמנות להתקדם ולהצליח. אני יודעת מה המשמעות של להתחיל מחדש, לעבוד קשה ולהיאבק על המקום שלך. אני תומכת באביגדור ליברמן משום שאני מאמינה בניסיון שלו, ביכולת שלו לקבל את ההחלטות הנכונות. ישראל זקוקה להנהגה שתיקח אחריות על הביטחון שלנו. ליברמן היה הראשון לזהות את תרחיש השבעה באוקטובר בזמן שההנהגה האטומה לא הקשיבה. אנחנו חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית ולהעביר חוק גיוס לכולם".

עוד אומרת טיטי: "אני מאמינה שהשותפות הזאת צריכה לקדם גם ייצוג אמיתי ליוצאי אתיופיה במוקדי קבלת ההחלטות, לצד הטיפול בשיטור יתר, צמצום הפערים ומתן הזדמנות שווה בחינוך ובתעסוקה לכל ילד וילדה בישראל. ליברמן מבין את החשיבות של מאבק על מעמדה ותדמיתה של ישראל בעולם. אחרי השבעה באוקטובר אנחנו נמצאים בשפל חסר תקדים בעולם - זאת לא גזירת גורל. אפשר לשנות את זה״.

יו״ר ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן:״אני מברך את טיטי איינאו על תמיכתה ועל האמון. טיטי מביאה איתה קול עצמאי וסיפור ישראלי של נחישות ופריצת דרך. היא מקדמת את קולם של עולי אתיופיה בישראל ופועלת לשילובם בחברה הישראלית. טיטי משמיעה קול ברור וחזק שמגן על מדינת ישראל בעולם. ישראל נמצא במשבר הסברתי ותודעתי, בקרב הצעירים בארה״ב בפרט, ובעולם בכלל. זהו איום אסטרטגי על מדינת ישראל ועל הברית של ישראל עם ארה״ב. אני אשמח שטיטי תסכים לרתום את היכולות יוצאות הדופן שלה בתחום ההסברה הבינלאומית ולהמשיך, יחד איתי, למאבק למען מדינת ישראל ומעמדה בעולם״.