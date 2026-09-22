הערב (שלישי) תשודר בקשת 12 הסדרה החדשה "החיים הם תקופה קשה", ובה סצנה מרגשת במיוחד שבה חנוך דאום פוגש את אביו המנוח, הרב יחזקאל דאום ז"ל. הסצנה, שבה מגלם את דמות האב השחקן ליאור אשכנזי, מציגה רגע אינטימי ומרגש בין האב לבנו.

הסצנה נפתחת כאשר חנוך דאום יושב על ספסל בשדה חיטים, פותח את עיניו ומגלה לצידו את דמותו של אביו. "אבא?" הוא שואל בהפתעה. "חנוצ'יק", עונה האב בחיוך. כשחנוך שואל מה הוא עושה שם, האב משיב בפשטות: "מת".

הדיאלוג ממשיך כשחנוך מבין את המשמעות של המפגש. "אז מה אני עושה פה?" הוא שואל, והאב מסתכל עליו בחיוך. חנוך משפיל את עיניו ומעיר בהומור אופייני: "ידעתי שספורט זה לא בריא". האב מרגיע: "נו, לפחות אנחנו ביחד".

הרגע המרגש ביותר מגיע כשחנוך אומר: "התגעגעתי". השיחה ממשיכה כשהם מדברים על הזמן שעבר מאז פטירת האב. "כמה זמן לא התראינו?" שואל חנוך. "מאז שהלכתי", עונה האב. חנוך מגלה: "אתה יודע שכמעט עברתי אותך בגיל? היה חסר לי יום אחד".

האב משיב בהומור מר: "ככה זה אצלנו, נתקעים ב-52". הסצנה מסתיימת בהסכמה שקטה של חנוך.