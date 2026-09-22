בן גביר במתקפה: "אבו שחאדה משקשק, נחקור אותו בבית חולים"

יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה, ביקש היום (שלישי) לדחות את הדיון בעניין פסילתו מהכנסת, בטענה כי הוא נפצע הבוקר.

ב'עוצמה יהודית' לא מוכנים לעבור על כך בשתיקה, ומסרו: "השר בן גביר סבור שאבו שחאדה משקשק ולכן מבקש לדחות את הדיון. בכל מקרה, למען הסר ספק ולאור חשיבות הדיון, אם יש צורך - נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך, גם בבית החולים. אבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים ולא סתם עושה משחקים".

נזכיר כי המפלגה ביקשה לפסול את שחאדה, בטענה כי הוא לא גינה את מתקפה ה-7 באוקטובר, ואף כתב מאמר על כך ב-8 באוקטובר. שחאדה מצידו הבהיר כי הוא מגנה כמובן את מעשי הטבח, וכי אם הוא היה מודע לעוצמת מיימדי הטבח - הוא לא היה כותב אותו.