משפחת גלר וחגיגת חנוכה: היהדות הסמויה של "חברים"

כשאנחנו חושבים על ניו יורק הטלוויזיונית, הסדרות המזוהות ביותר עם זהות יהודית בולטת הן לרוב "סיינפלד" או "תרגיע". אך דווקא ב"חברים", הקומדיה הרחבה והגלובלית ביותר של שנות ה-90 וה-2000, נשזר חוט יהודי עמוק וחם שהפך לחלק בלתי נפרד מאופי הסדרה – לעיתים בגלוי, ולא פעם ברמיזות דקות בין השורות. לכבוד יום ההולדת של הסדרה, צללנו אל הדמויות, המנהגים והרגעים שהביאו את המסורת היהודית אל מרכז הפריים-טיים האמריקאי.

רוס ומוניקה גלר: האחים מניו יורק והזהות המורכבת

בני משפחת גלר – רוס, מוניקה וההורים ג'ק וג'ודי – הם הליבה היהודית המוצהרת של הקבוצה. בעוד שמוניקה נתפסת לעיתים קרובות כמי שמייצגת את הדמות האמהית והמארחת (תפקיד בעל שורשים עמוקים בתרבות היהודית-אמריקאית), רוס הוא זה שמנסה באופן הפעיל ביותר להנחיל את המורשת לדור הבא.

אחד הפרקים האייקוניים ביותר בסדרה ("The One with the Holiday Armadillo") מציג את רוס מנסה ללמד את בנו בן, שנחשף בעיקר לחג המולד, על חג החנוכה. מתוסכל מכך שאין "דמות חג" מושכת לחנוכה כמו סנטה קלאוס, רוס מתחפש ל"ארמאדילו החג" ומשלב כוחות עם צ'נדלר (המחופש כסנטה) וג'ואי (בתחפושת סופרמן) כדי להעביר לבנו את סיפור נס פך השמן והמכבים. למרות שרוס ומוניקה נתפסים יותר יהודים בסדרה מרייצ'ל גרין, מבחינה הלכתית רק אביהם הוא יהודי, כך שמבחינה הלכתית הם נחשבים רק "ממוצא יהודי".

למרות זאת, בארצות הברית, גם אם רק האבא הוא יהודי, אמריקאים רבים שנולדו למשפחות כאלה מחשיבים את עצמם יהודים ונראה שככה זה גם היה אצל רוס ומוניקה. לעומתם רייצ'ל נחשבת יהודייה לחלוטין, כי גם אמא שלה וגם אבא של הם יהודים.

רייצ'ל גרין: ה"נסיכה היהודית-אמריקאית" (JAP) והשורשים המשפחתיים

אף על פי שזהותה הדתית של רייצ'ל גרין מעולם לא צוינה באופן רשמי ומפורש במילים "רייצ'ל היא יהודייה", השורשים והמאפיינים של הדמות ברורים לחלוטין לכל מי שמכיר את התרבות הניו-יורקית.

מערכת היחסים שלה עם אביה הרופא (ד"ר ליאונרד גרין) ואמה סנדרה, הרקע הסוציו-אקונומי שלה מלונג איילנד, השימוש במונחים יומיים והסגנון המשפחתי – כל אלה מבוססים על הסטיגמה של ה-Jewish american princess. יוצרת הסדרה, מרתה קאופמן, אף אישרה בראיונות מאוחרים כי מבחינת צוות הכותבים, רייצ'ל גרין נכתבה כדמות יהודייה לכל דבר.

מנהגים, חגים ואוכל: היהדות שבין השורות

מעבר לדמויות עצמן, הזיקה היהודית צצה לא פעם בפרטים הקטנים: בפרקי החתונות וההלוויות של משפחת גלר ניתן לראות אלמנטים מסורתיים, כולל אזכורים לרבנים, טקסי בר מצווה ואזכרה.

לאורך העונות המוזכרת סבתם של רוס ומוניקה, "סבתא שוורץ", כמקור לזכרונות משפחתיים, מתכונים קולינריים והווי משפחתי יהודי-חם. גםשימוש במילים ביידיש (כמו Meschugge או Schmuck) משובץ באופן טבעי בקומיק-רליף של רוס וג'ק גלר.

היופי בייצוג היהודי ב"חברים" טמון בכך שהוא לא הוגדר כמגבלה או כנושא לעומס דוקטרינרי, אלא כחלק טבעי, אורגני ומחבק מזהותן של הדמויות. הסדרה הצליחה להביא מנהגים כמו הדלקת חנוכייה וסיפור המכבים למאות מיליוני בתים ברחבי העולם – והפכה את החוויה היהודית-אמריקאית לחלק בלתי נפרד מעולם התרבות הגלובלי.