השופטים במשפט נתניהו זועמים: "אי אפשר להתנהל ככה"

השופטים במשפט נתניהו, נזפו היום (שלישי) בחריפות בצוות ההגנה של ראש הממשלה, ומבקשים הסברים לגבי העניין שלא הוכנו עדים חלופיים במקום חבר הכנסת לשעבר, איתן כבל, שאינו יכול להגיע להעיד.

השופט עודד שחם הטיח: "אי אפשר לנהל ככה משפט". השופטת רבקה פרידמן-פלדמן אמרה: "זמן ההודעה של ההגנה, של שבוע מראש, הוא קצר מדי. במיוחד לאור העובדה שאם אותו עד לא יכול - אז אתם לא מכינים עד אחר".

עוד היא התייחסה לזימון המעורר סערה של היועמ"ש לשעבר, אביחי מנדלבליט, ואמרה: "עכשיו אנחנו שומעים שייתכן וגם המועדים שקבעתם למנדלבליט לא מתאימים לו".