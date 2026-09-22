איראן באיום נוסף: "יכולים לשגר את הטילים היום" 

טילים ( saeediex / שאטרסטוק )

יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, אמר היום (שלישי) בנאומו בטקס הוקרה לוותיקי מלחמת איראן-עיראק: "אנו יכולים לשגר את הטילים שלנו היום, ללא כל מגבלה, לעבר כל מטרה שנבחר".

קאליבאף הוסיף: "לא נשבית את המדינה ולעולם לא ניכנע. לאיראן יכולת הרתעה יציבה ואנו מסוגלים לעמוד מולם. על האויב לדעת שגם המשא ומתן הוא זירת מאבק. דיפלומטיה אינה כניעה, אלא הפיכת העוצמה בשטח להישג מדיני". נזכיר כי אמש, דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחבי איים כי טהרן מוכנה למערכה ממושכת, תרחיב את הלחימה לעבר מטרות שטרם הותקפו בעבר ותפרוס כלי נשק חדשים ש"יכו את העולם בהלם".

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הדברים נאמרו בעקבות דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהבהיר כי הוא נמצא ב"מצב החלטה" והציב בפני איראן שלוש חלופות ברורות: "למחוק אותה, לתת לה להירקב עם הכלכלה שלה, או לעשות עסקה".

טראמפ והנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן, צפויין להגיע השבוע לעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, במה שמוגדר כמפגש מתוח במיוחד.

טראמפ צפוי לנאום מעל דוכן העצרת ביום שלישי, ופזשכיאן ינאם ביום רביעי. לפי גורמים בוושינגטון, המשלחת האיראנית תפעל תחת הגבלות תנועה קפדניות שיוטלו עליה על אדמת ארה"ב ויגבילו את גישתה לתקשורת הבינלאומית.