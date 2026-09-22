32 שנה ל"חברים": 10 דברים שלא ידעתם על הסדרה המצליחה

התאריך הוא 22 בספטמבר, והיום בדיוק חוגגת קומדיית המצבים המצליחה והאהובה בכל הזמנים, "חברים", 32 שנים לעלייתה לשידור. ב-1994, כששת השחקנים האנונימיים יחסית נכנסו לראשונה לבית הקפה "סנטרל פרק", אף אחד לא דמיין שהם יהפכו לתופעה תרבותית גלובלית שתמשיך לחבק דורות של צופים גם עשרות שנים מאוחר יותר. לכבוד חגיגות ה-32, אספנו 10 עובדות מרתקות ומפתיעות מאחורי הקלעים שיגרמו לכם לראות את השידורים החוזרים באור קצת אחר:

1. השם המקורי לא היה "חברים"

לפני שהסדרה קיבלה את השם הקצר והקליט, יוצרי הסדרה דיוויד שווימר ומארת'ה קאופמן קראו לפרויקט בשמות שונים לגמרי: "Insomnia Cafe" (קפה אנסומניה). בהמשך השם שונה ל-"Friends Like Us" ולאחר מכן ל-"Six of One", עד שהוחלט ללכת על השם הפשוט והעל-זמני שכולנו מכירים: Friends.

2. קורטני קוקס הייתה אמורה לשחק את רייצ'ל

צוות ההפקה הציע בתחילה לקורטני קוקס את תפקיד רייצ'ל גרין. עם זאת, קוקס קראה את התסריט והתעקשה שהיא מתאימה הרבה יותר לחיות את הדמות של מוניקה גלר בשל אופייה התחרוטי והאובססיבי לסדר. ההפקה השתכנעה – והשאר היסטוריה.

3. צ'נדלר ומוניקה? לא בתוכנית המקורית

הרומן בין צ'נדלר למוניקה נחשב לאחד מקווי העלילה האהובים ביותר בטלוויזיה, אך בתכנון המקורי של היוצרים, השניים לא אמורים היו להיות זוג בכלל. הכותבים תכננו שזוג האוהבים המרכזי של הסדרה (מלבד רוס ורייצ'ל) יהיה דווקא מוניקה וג'ואי. תגובת הקהל הנלהבת בצילומים החיים של הפרק בלונדון היא שהביאה לשינוי התוכניות.

4. הספה הכתומה נמצאה במרתף

הספה הכתומה והאייקונית בבית הקפה "סנטרל פרק", שהפכה לאחד הסמלים המזוהים ביותר עם התוכנית, לא נרכשה בחנות מעצבים יוקרתית. מעצבת הסט מצאה אותה במקרה כשהיא זרוקה במרתף של אולפני האחים וורנר.

5. המסגרת הצהובה הייתה למעשה מראה שבורה

המסגרת הצהובה המפורסמת המקיפה את עינית הדלת בדירה של מוניקה הייתה במקור מראה ממוסגרת. איש צוות מסט הצילומים שבר בטעות את הזכוכית במהלך ההכנות, והמעצבים החליטו לתלות את המסגרת הריקה על הדלת – שם היא נשארה עד הפרק האחרון.

6. ברוס וויליס שיחק בסדרה בחינם (בגלל התערבות)

כוכב האקשן ברוס וויליס הופיע בתפקיד אורח בלתי נשכח בתור אביה של חברתו הצעירה של רוס. הסיבה שהגיע לסדרה: הוא הפסיד בהתערבות למתיו פרי על הצלחת הסרט "תשע יארד" שבו כיכבו יחד. את כל כספי השכר שקיבל על הופעתו תרם וויליס לצדקה.

7. ליסה קודרו שנאה לנגן בגיטרה

הדמות של פיבי בופה מזוהה מאוד עם הגיטרה שלה ועם שירה העל-זמני "Smelly Cat", אך השחקנית ליסה קודרו תיעבה את הכלי. היא הודתה שלמדה רק כמה אקורדים בסיסיים ביותר, ואף הציעה לכותבים שפיבי תנגן בתוף בונגו במקום.

8. הקאסט טס למסיבה בלאס וגאס לפני שהפרק הראשון שודר

לפני שהסדרה עלתה לאוויר ושינתה את חייהם של השחקנים לתמיד, הבמאי ג'יימס בורוז לקח את ששת השחקנים לטיול בלאס וגאס. הוא אמר להם: "זה הצ'אנס האחרון שלכם ליהנות מאנונימיות. ברגע שהסדרה תעלה, לא תוכלו ללכת בשום מקום בלי שיזהו אתכם". שנים מאוחר יותר, הסדרה חזרה לאותו מלון בדיוק לצילומי פרק החתונה של רוס ורייצ'ל.

9. הסדרה צולמה תמיד מול קהל חי

רוב פרקי הסדרה צולמו מול קהל חי של כ-300 מעריצים באולפן. הצילומים נמשכו לעיתים עד כ-5 שעות, והכותבים השתמשו בתגובות הצופים בזמן אמת כדי לשפר בדיחות ולבחון קווי עלילה. הפרקים היחידים שצולמו בדלתיים סגורות היו פרקי סיום העונה (Cliffhangers) כדי למנוע הדלפות.

10. הצמד היחיד שלא התנשק בסדרה

לאורך 10 עונות ו-236 פרקים, רוב חברי הקבוצה התנשקו ביניהם בנסיבות אלו ואחרות (כולל פלאשבקים, חלומות ופרקי "מה אם"). הצמד היחידי מתוך ששת החברים שמעולם לא החליף נשיקה על המסך לאורך כל הסדרה הוא מוניקה וג'ואי.