מיליון שקל בלי ביטחונות: הקרן החדשה שנפתחה היום לעסקים

בנק דיסקונט הודיע היום, (22 בספטמבר), על הקמת קרן אשראי בהיקף של 300 מיליון שקל לעסקים שפועלים בצפון הארץ. הקרן, שנקראת "צפון ירוק", הוצגה בכנס מנרה 2026 ונועדה לפי הבנק לתת מענה לעסקים שמתמודדים עם קשיי תזרים ופגיעה בפעילות בשנים האחרונות.

על הנייר, המסלול כולל כמה תנאים חריגים ביחס לאשראי עסקי רגיל. עסק שיעמוד בתנאים יוכל לקבל הלוואה של עד מיליון שקל, ללא העמדת ביטחונות, בפריסה של עד 84 חודשים ועם אפשרות לדחות את תשלומי הקרן למשך עד חצי שנה.

אלא שמאחורי המספרים יש גם מגבלות שחשוב להכיר. מדובר בהלוואה לכל דבר, ולא בסיוע ממשלתי או במענק. כל בקשה תעבור בדיקת אשראי, והבנק אינו מתחייב לאשר לכל עסק את הסכום המרבי.

הריבית מתחילה ב 5%, אבל לא לכולם

הריבית במסלול מתחילה מפריים בתוספת 0.25% ומגיעה עד פריים בתוספת 1.5%, לפי מצב העסק והחלטת הבנק. כאשר ריבית הפריים עומדת על 4.75%, המשמעות היא טווח התחלתי של 5% עד 6.25% לשנה.

הפער הזה משמעותי. עסק שיקבל מיליון שקל בריבית בקצה העליון של הטווח ישלם לאורך השנים סכום גבוה יותר מעסק שקיבל את הריבית המינימלית. לכן הכותרת "עד מיליון שקל" אינה אומרת דבר על המחיר הסופי של הכסף.

הקרן כוללת פטור מעמלת טיפול באשראי ובביטחונות. הבנק גם מציין כי תשובה לבקשה תימסר בתוך 72 שעות, אבל הספירה מתחילה רק לאחר שהעסק מסר את כל המסמכים שנדרשו ממנו.

מי נכלל בקרן?

הקרן מיועדת לעסקים שממוקמים בקו חיפה, עפולה ובית שאן וצפונה. כתובת המגורים של בעל העסק אינה קובעת את הזכאות, אלא המקום שבו העסק עצמו פועל.

תנאי מרכזי נוסף הוא פעילות חודשית ממוצעת של לפחות 25 אלף שקל בחשבון דיסקונט. הבנק בוחן את היקף ההכנסות שנכנסות לחשבון מדי חודש.

המשמעות היא שהמסלול אינו מיועד לכל עסק קטן בצפון. עסק זעיר שמחזור הפעילות החודשי שלו נמוך מהרף עלול שלא לעמוד בתנאים, גם אם נפגע בשנים האחרונות.

לא לקוח דיסקונט? תצטרך להעביר פעילות

הבנק מאפשר גם לעסקים שאינם לקוחותיו להגיש בקשה. אלא שבמקרה של אישור, העסק יידרש להקים חשבון בדיסקונט ולהעביר אליו את הפעילות העסקית בהתאם לתנאי הקרן.

כאן נמצא אחד הסעיפים שפחות בולטים בהכרזה. אם העסק לא יעמוד בהיקף הפעילות החודשי שנקבע, הריבית עלולה לעלות בשלוש נקודות אחוז.

לכן בעל עסק ששוקל לעבור לבנק בגלל הקרן צריך לבדוק לא רק את הריבית ביום קבלת ההלוואה, אלא גם אם יוכל לעמוד לאורך זמן בדרישת הפעילות. עבור עסק עם תזרים תנודתי, מדובר בסעיף שיש לו משמעות כספית לא קטנה.

לא מענק, אלא אשראי מסחרי

הקרן הוצגה כחלק מהמאמץ לחיזוק העסקים בצפון, אך חשוב להפריד בין סיוע לבין אשראי.

הכסף אינו מגיע מתקציב ממשלתי ואינו ניתן כמענק. העסק מקבל הלוואה מהבנק ונדרש להחזיר אותה במלואה, כולל ריבית. גם האפשרות לדחות תשלומי קרן לחצי שנה אינה מבטלת אותם, אלא דוחה אותם להמשך תקופת ההלוואה.

מבחינת עסק שנמצא בקשיי תזרים, דחיית הקרן יכולה לתת מרווח נשימה. מצד שני, היא אינה פותרת בעיה עסקית עמוקה אם ההכנסות אינן חוזרות לרמה שמאפשרת לעמוד בהחזרים.

מה הבנק דורש לראות?

כדי להגיש בקשה נדרש העסק להציג תמונה פיננסית מלאה. בין המסמכים נמצאים דוח כספי מבוקר אחרון, מאזן בוחן עדכני, דוחות מע"מ לשנים 2025 ו 2026, פירוט התחייבויות ואישור שמציג את כתובת הפעילות.

במקרים מסוימים יידרשו גם דוח נתוני אשראי ומסמכים משלימים. הבנק מדגיש שהאישור נתון לשיקול דעתו ובהתאם לבדיקת מצב העסק.

לכן היעדר ביטחונות אינו אומר היעדר בדיקה. הקרן מקלה בדרישה לשעבד נכסים או להעמיד בטוחות, אבל אינה מבטלת את בחינת יכולת ההחזר.

למה עכשיו?

דיסקונט הציג את הקרן על רקע הפגיעה הכלכלית הממושכת בעסקים בצפון. עסקים בענפי תיירות, מסחר ושירותים התמודדו בשנים האחרונות עם ירידה בתנועת לקוחות, תקופות של פינוי ופעילות לא סדירה.

מבחינת הבנק, הקרן נועדה להגדיל את היצע האשראי באזור. מבחינת בעלי העסקים, המבחן יהיה פחות בהיקף הקרן הכולל ויותר בתנאים שכל עסק יקבל בפועל.

300 מיליון שקל נשמעים כמו סכום גדול, אבל אין בכך הבטחה שכל הבקשות יאושרו או שכל עסק יקבל מיליון שקל. הסכום שיאושר והריבית ייקבעו בנפרד לכל לקוח.

עד מתי ניתן להגיש?

הבקשות לקרן נפתחות היום וניתן להגיש אותן עד 31 בדצמבר 2026.

עבור עסק בצפון ששוקל לפנות למסלול, ארבעה נתונים חשובים יותר מהכותרת: הריבית שתאושר לו בפועל, דרישת הפעילות של 25 אלף שקל בחודש, העלייה האפשרית בריבית אם לא יעמוד בה, ויכולת ההחזר לאורך שבע השנים.

הקרן מרחיבה את אפשרויות המימון לעסקים בצפון, אבל היא אינה כסף חינם. מי שפונה אליה צריך לבחון את התנאים כמו כל הלוואה עסקית אחרת.