הזמר הבריטי האייקוני בוי ג'ורג', סולן להקת Culture Club לשעבר, יגיע לישראל ב-4 בנובמבר להופעה מיוחדת בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב. כך מתפרסם היום (שלישי) באופן רשמי.

ההופעה, שתתקיים במסגרת סיבוב הופעות בינלאומי, תוצג בפורמט 360 מעלות ייחודי. מכירת הכרטיסים תיפתח מחר, יום רביעי 23 בספטמבר, בשעה 12:00 באתר טיקטמאסטר.

הגעתו של בוי ג'ורג' לישראל בתקופה זו מקבלת משמעות מיוחדת על רקע הקשר החם שהפגין האמן למדינה במהלך המלחמה. רק לפני חודש הוציא הזמר הבריטי את השיר "We Will Dance Again" ("עוד נרקוד"), שהקדיש במפורש לקהילת הניצולים והנספים מאסון פסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר. השיר כלל מילים בעברית ומסר ברור של הזדהות עם ישראל.

את השיר ליווה קליפ עוצמתי המציג את סיפורם של נפגעי הנובה ואת זיכרון הצעירים שהגיעו לפסטיבל כדי לרקוד ולחגוג. באמצעות השיר בחר בוי ג'ורג' להשתמש בקול שלו ובמעמדו הבינלאומי כדי להעביר מסר אישי של הזדהות עם ישראל ועם קורבנות 7 באוקטובר, תוך שהוא מעביר מסר של חיים, תקווה והבטחה שיום אחד עוד נחזור לרקוד.

הקשר של בוי ג'ורג' לישראל אינו חדש. לאורך השנים הופיע בארץ והביע שוב ושוב את אהבתו לקהל הישראלי. גם בתקופות שבהן ניצב בפני ביקורת ולחצים בינלאומיים, בחר לשמור על הקשר עם ישראל ועל עמדתו האישית. בחודשים האחרונים קיבל הקשר הזה משמעות עמוקה במיוחד.

בוי ג'ורג' הוא אחד מהאמנים האייקוניים והמשפיעים בארבעת העשורים האחרונים. החל מהפריצה המטאורית עם Culture Club בשנות ה-80, דרך קריירת סולו מצליחה, להיטי ענק כמו "Karma Chameleon", "Everything I Own" ו-"The Crying Game", זכייה בגראמי וקריירה בינלאומית מצליחה כזמר, יוצר ו-DJ.