הזמר הבריטי האייקוני בוי ג'ורג', סולן להקת Culture Club לשעבר, יגיע לישראל ב-4 בנובמבר להופעה מיוחדת בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב. כך מתפרסם היום (שלישי) באופן רשמי.
ההופעה, שתתקיים במסגרת סיבוב הופעות בינלאומי, תוצג בפורמט 360 מעלות ייחודי. מכירת הכרטיסים תיפתח מחר, יום רביעי 23 בספטמבר, בשעה 12:00 באתר טיקטמאסטר.
הגעתו של בוי ג'ורג' לישראל בתקופה זו מקבלת משמעות מיוחדת על רקע הקשר החם שהפגין האמן למדינה במהלך המלחמה. רק לפני חודש הוציא הזמר הבריטי את השיר "We Will Dance Again" ("עוד נרקוד"), שהקדיש במפורש לקהילת הניצולים והנספים מאסון פסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר. השיר כלל מילים בעברית ומסר ברור של הזדהות עם ישראל.
את השיר ליווה קליפ עוצמתי המציג את סיפורם של נפגעי הנובה ואת זיכרון הצעירים שהגיעו לפסטיבל כדי לרקוד ולחגוג. באמצעות השיר בחר בוי ג'ורג' להשתמש בקול שלו ובמעמדו הבינלאומי כדי להעביר מסר אישי של הזדהות עם ישראל ועם קורבנות 7 באוקטובר, תוך שהוא מעביר מסר של חיים, תקווה והבטחה שיום אחד עוד נחזור לרקוד.
הקשר של בוי ג'ורג' לישראל אינו חדש. לאורך השנים הופיע בארץ והביע שוב ושוב את אהבתו לקהל הישראלי. גם בתקופות שבהן ניצב בפני ביקורת ולחצים בינלאומיים, בחר לשמור על הקשר עם ישראל ועל עמדתו האישית. בחודשים האחרונים קיבל הקשר הזה משמעות עמוקה במיוחד.
בוי ג'ורג' הוא אחד מהאמנים האייקוניים והמשפיעים בארבעת העשורים האחרונים. החל מהפריצה המטאורית עם Culture Club בשנות ה-80, דרך קריירת סולו מצליחה, להיטי ענק כמו "Karma Chameleon", "Everything I Own" ו-"The Crying Game", זכייה בגראמי וקריירה בינלאומית מצליחה כזמר, יוצר ו-DJ.
ההופעה המתוכננת בהיכל מנורה תל אביב צפויה להיות אחת ההופעות הבינלאומיות הבולטות בתקופה זו, כאשר מרבית האמנים הבינלאומיים נמנעים מלהגיע לארץ. הגעתו של בוי ג'ורג' בתקופה זו, לאחר התמיכה הפומבית שהפגין במהלך המלחמה, הופכת את המופע למשמעותי במיוחד עבור הקהל הישראלי.
בהפקת המופע נבחנת גם האפשרות להוסיף מועד שני לאור הביקוש הצפוי. הפורמט המיוחד של 360 מעלות מבטיח חוויה בימתית ייחודית שתאפשר לקהל להתחבר למוזיקה ולמסר שמעביר האמן הבריטי.
כפי שפורסם לראשונה בתוכנית "ערב טוב עם גיא פינס", ההופעה המתוכננת מהווה המשך ישיר לקשר המיוחד שיצר בוי ג'ורג' עם ישראל בחודשים האחרונים. הקהל הישראלי יזכה לראות את כוכב האייטיז על הבמה בתל אביב כבר בסתיו הקרוב, במופע שמשלב מוזיקה, מסר אישי ותמיכה בלתי מתפשרת.
בתקופה שבה אמנים בינלאומיים רבים נמנעים מלהגיע לישראל, הבחירה של בוי ג'ורג' להופיע בארץ ולהעביר מסר של אהבה ותקווה מקבלת משמעות מיוחדת. כפי שנכתב בהודעה, "אין ראוי ונכון יותר מבוי ג'ורג' לפתוח את שערי המדינה להופעות בינלאומיות" – אמן שמגיע עם מסר אישי של אהבה, תקווה וחיבור לקהל הישראלי.