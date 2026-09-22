עופר וינטר מזועזע: "סליחה?? שכחתם כבר מה-7 באוקטובר?"

שר הביטחון ישראל כ"ץ נאם היום (ג') בטקס האזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים והזהיר מתרחיש של חטיפת חייל בקו הצהוב בעזה.

בנאומו אמר כ"ץ: "אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה - כפי שעשינו במרכבות גדעון ב׳ - ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חאנון ו-70% משטחה של עזה, עד להשבתו.

יו"ר עמך ישראל, תא״ל (מיל׳) עופר וינטר, תקף את כ"ץ ואמר: שר הביטחון של מדינת ישראל מודיע לאזרחי ישראל שיש התרעות מודיעיניות על כך שחמאס מתכנן לחטוף חיילים ואזרחים. כל זה אחרי שלוש שנים של מלחמה!

סליחה??? שכחתם כנראה שזה כבר קרה, ב-7 באוקטובר נחטפו 251 חיילים ואזרחים התבלבלתם. את עזה היה צריך לפנות ביום השני של המלחמה, לדחוק את האוכלוסיה דרומה. במקום לאיים, תתחילו לבצע הגירה!

יש לכם התרעה שארגון הטרור שטבח, רצח, אנס וגם חטף מאות אזרחים מתכנן לעשות את זה שוב ואתם מאיימים מה יקרה אם הם באמת יעשו את זה?

תפיסת הביטחון של מדינת ישראל חייבת להשתנות מהיסוד. ההכלה והתגובתיות חייבות להזרק לפח הזבל ובמקומן חייבות לבוא יוזמה והכרעה".