מפלגות מרכזיות באירלנד מביעות תמיכה פומבית בהחלטת רשת השידור הציבורית RTÉ להחרים את אירוויזיון 2027, ובמקביל קוראות להרחיב את הקו הזה גם לאירועים בינלאומיים נוספים שבהם משתתפת ישראל. כך על פי דיווח שפורסם היום (שלישי) באתר יורומיקס.

הדיון באירלנד כבר אינו מוגבל לתחרות השירים בלבד. גורמים פוליטיים קראו לבטל את משחק הכדורגל בין אירלנד לישראל, כך שהחרם על האירוויזיון הופך לחלק מדיון רחב יותר על השתתפות ישראל באירועים תרבותיים וספורטיביים במדינה.

"החלטה נכונה" - מפלגת האופוזיציה מברכת

מפלגת האופוזיציה המרכזית "שין פיין" בירכה על החלטת RTÉ, והציגה אותה למעשה כעמדה עקרונית בתגובה למצב ברצועת עזה. ג'ואנה ביירן, דוברת המפלגה לענייני תרבות, תקשורת וספורט, מסרה כי מדובר בהחלטה נכונה וכי לא ניתן להתייחס למצב בעזה כאל דבר שאמור להיחשב "נורמלי".

העמדה הזו עולה בקנה אחד עם הקו הרחב יותר של שין פיין בנושא הפלסטיני. כבר ביוני 2026 התנגדה גם יו"ר המפלגה, מרי לו מקדונלד, לקיום משחק הכדורגל בין אירלנד לישראל, כחלק מהדיון הפוליטי הרחב יותר סביב יחסי אירלנד וישראל.

הסוציאל-דמוקרטים: "סתירה בעמדת RTÉ"

עמדת מפלגת הסוציאל-דמוקרטים מעניינת במיוחד. חברת הפרלמנט מטעם המפלגה, סינייד גיבני, תמכה בהחלטת RTÉ לפרוש מאירוויזיון 2027, אך במקביל מתחה ביקורת על תאגיד השידור בשל כוונתו לשדר את משחקי הכדורגל של נבחרת אירלנד מול ישראל.

לטענתה, מדובר בסתירה: אם השתתפותה של ישראל באירוויזיון הופכת את השתתפות אירלנד לבלתי מקובלת, עולה השאלה מדוע אותו עיקרון לא צריך לחול גם על אירועים בינלאומיים אחרים שבהם ישראל משתתפת. זהו אחד ההיבטים הפוליטיים המרכזיים של הסוגיה: הדיון באירלנד כבר אינו מוגבל לאירוויזיון בלבד.