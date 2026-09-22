אבישי בן חיים מאבד סבלנות: "פעם אחת ולתמיד"

העיתונאי אבישי בן חיים, התייחס היום (שלישי) לשאלה האם ראש הממשלה נתניהו צריך לבקש סליחה על ההסתה שלו "השמאל שכחו מה זה להיות יהודית", והשיב: "לא".

בן חיים הסביר: "זו עלילה שלא הייתה ופשוט נבראה ((גם אם לא נבראה "יש מאין", אלא "יש מיש"). נפריך פעם אחת ולתמיד: במסגרת רצח האופי לנתניהו, שוכנעו המון אנשים טובים להאמין שנתניהו הוא גדול המסיתים. זה כמובן הבל מוחלט. מרוב היעדר דוגמאות להסתה של נתניהו נאלצים שוב ושוב לחזור לדוגמא הזו מלפני 30 שנה! (אוקטובר 1997) שגם בה להאשים אותו בהסתה זה מגוחך.

‏ראשית, המשפט שאמר נתניהו עוות לחלוטין. נתניהו מואשם בזה שהוא אמר ש"השמאל שכחו מה זה להיות יהודים" כלומר שהוא הטיל דופי בתודעתם וזהותם היהודית. אבל זה הובן ככה רק בגלל שההגמוניה מחקה מהתודעה את המשך המשפט שלו.

‏מה היה המשפט? ״אנשי השמאל שכחו מה זה להיות יהודים. חושבים שאת הביטחון שלנו ישימו בידי הערבים. הערבים ידאגו לנו. ניתן להם חלק מהארץ - ידאגו לנו. איפה נשמע דבר כזה״.

‏כלומר מה שבאמת נתניהו אמר שהשמאל שכחו, זה שיהודים צריכים להגן על עצמם ביטחונית בעצמם. הוא לא אמר שהם שכחו את זהותם ותודעתם היהודית".

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