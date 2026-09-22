יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על הנשיא הרצוג

הרצוג ( מעיין טואף/לע״מ )

יצחק הרצוג, הנשיא ה-11 של מדינת ישראל, חוגג היום יום הולדת. מעבר לכך שהוא מכהן כנשיא המדינה, מסלול חייו שזור בהיסטוריה של מדינת ישראל בדרכים מרתקות רבים. הנה 10 עובדות שווה להכיר עליו.