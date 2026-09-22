יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על הנשיא הרצוג

יצחק הרצוג, הנשיא ה-11 של מדינת ישראל, חוגג היום יום הולדת. מעבר לכך שהוא מכהן כנשיא המדינה, מסלול חייו שזור בהיסטוריה של מדינת ישראל בדרכים מרתקות רבים. הנה 10 עובדות שווה להכיר עליו.
- נשיא דור שני: יצחק הרצוג הוא הנשיא הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל שהוא בנו של נשיא לשעבר. אביו, חיים הרצוג ז"ל, כיהן כנשיאה ה-6 של המדינה בין השנים 1983–1993.
- ייחוס משפחתי מוביל: מלבד אביו הנשיא, הרצוג מגיע ממשפחה חזקה מאוד בנוף הציבורי והדתי: סבו, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ז"ל, היה הרב הראשי הראשון של ישראל, ודודו הוא אבא אבן, שר החוץ והשגריר המיתולוגי של ישראל באו"ם.
- הכינוי "בוז'י": הכינוי המפורסם שליווה אותו שנים רבות הוענק לו בילדותו על ידי אימו, אורה הרצוג ז"ל, כשילוב מתוק וצרפתי של המילה "ביז'ו" (תכשיט).
- ילדות בניו יורק: כשהיה נער, התגורר בניו יורק בשל תפקידו של אביו כשגריר ישראל באו"ם. שם למד בתיכון הדתי-מודרני "רמז" (Ramaz), תקופה שסייעה לו לשכלל את האנגלית הרהוטה שבפיותיו.
- שירות ביחידה 8200: את שירותו הצבאי עשה הרצוג כקצין מודיעין ביחידה 8200, והוא ממשיך לשרת במילואים בדרגת סגן-אלוף.
- משפטן בהשכלתו: הרצוג למד משפטים באוניברסיטת תל אביב והיה שותף במשרד עורכי הדין המוביל "הרצוג, פוקס, נאמן ושות'", שנוסד על ידי אביו.
- שנים ברשות המבצעת והמחוקקת: לפני שנבחר לנשיאות, הרצוג כיהן כחבר כנסת במשך כ-15 שנים. במהלך תקופה זו מילא שורה של תפקידים בכירים, בהם שר הרווחה, שר התיירות, שר הבינוי והשיכון ושר המדע והטכנולוגיה.
- מנהיג האופוזיציה: הרצוג עמד בראש מפלגת העבודה ובראש סיעת "המחנה הציוני", וכיהן כראש האופוזיציה בכנסת מול ממשלות בנימין נתניהו.
- יו"ר הסוכנות היהודית: בין שנותיו בפוליטיקה לנשיאות המדינה, כיהן הרצוג כיו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל, שם התמקד בחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות ובעידוד עלייה.
- שיא היסטורי בבחירות לנשיאות: ביוני 2021 נבחר הרצוג לתפקיד הנשיא על ידי הכנסת בתמיכה יוצאת דופן של 87 חברי כנסת — התמיכה הרחבה ביותר שקיבל מועמד לנשיאות בתולדות המדינה.
עוד שני דברים : יושן בעמידה . מדבר מהאף