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עשרה דברים שלא ידעתם

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על הנשיא הרצוג

ממשפחת מלוכה פוליטית, דרך שירות ב-8200 ועד לרוב היסטורי בכנסת: 10 עובדות על הנשיא ה-11 של מדינת ישראל

13:00
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הרצוג (מעיין טואף/לע״מ)

יצחק הרצוג, הנשיא ה-11 של מדינת ישראל, חוגג היום יום הולדת. מעבר לכך שהוא מכהן כנשיא המדינה, מסלול חייו שזור בהיסטוריה של מדינת ישראל בדרכים מרתקות רבים. הנה 10 עובדות שווה להכיר עליו.

  1. נשיא דור שני: יצחק הרצוג הוא הנשיא הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל שהוא בנו של נשיא לשעבר. אביו, חיים הרצוג ז"ל, כיהן כנשיאה ה-6 של המדינה בין השנים 1983–1993.
  2. ייחוס משפחתי מוביל: מלבד אביו הנשיא, הרצוג מגיע ממשפחה חזקה מאוד בנוף הציבורי והדתי: סבו, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ז"ל, היה הרב הראשי הראשון של ישראל, ודודו הוא אבא אבן, שר החוץ והשגריר המיתולוגי של ישראל באו"ם.
  3. הכינוי "בוז'י": הכינוי המפורסם שליווה אותו שנים רבות הוענק לו בילדותו על ידי אימו, אורה הרצוג ז"ל, כשילוב מתוק וצרפתי של המילה "ביז'ו" (תכשיט).
  4. ילדות בניו יורק: כשהיה נער, התגורר בניו יורק בשל תפקידו של אביו כשגריר ישראל באו"ם. שם למד בתיכון הדתי-מודרני "רמז" (Ramaz), תקופה שסייעה לו לשכלל את האנגלית הרהוטה שבפיותיו.
  5. שירות ביחידה 8200: את שירותו הצבאי עשה הרצוג כקצין מודיעין ביחידה 8200, והוא ממשיך לשרת במילואים בדרגת סגן-אלוף.
  6. משפטן בהשכלתו: הרצוג למד משפטים באוניברסיטת תל אביב והיה שותף במשרד עורכי הדין המוביל "הרצוג, פוקס, נאמן ושות'", שנוסד על ידי אביו.
  7. שנים ברשות המבצעת והמחוקקת: לפני שנבחר לנשיאות, הרצוג כיהן כחבר כנסת במשך כ-15 שנים. במהלך תקופה זו מילא שורה של תפקידים בכירים, בהם שר הרווחה, שר התיירות, שר הבינוי והשיכון ושר המדע והטכנולוגיה.
  8. מנהיג האופוזיציה: הרצוג עמד בראש מפלגת העבודה ובראש סיעת "המחנה הציוני", וכיהן כראש האופוזיציה בכנסת מול ממשלות בנימין נתניהו.
  9. יו"ר הסוכנות היהודית: בין שנותיו בפוליטיקה לנשיאות המדינה, כיהן הרצוג כיו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל, שם התמקד בחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות ובעידוד עלייה.
  10. שיא היסטורי בבחירות לנשיאות: ביוני 2021 נבחר הרצוג לתפקיד הנשיא על ידי הכנסת בתמיכה יוצאת דופן של 87 חברי כנסת — התמיכה הרחבה ביותר שקיבל מועמד לנשיאות בתולדות המדינה.

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