ליברמן לועג לאיום של כ"ץ: "עוד בדיחה לאוסף"

"אם שלוש שנים אחרי הטבח עדיין יש מודיעין על כוונות של חמאס לחטוף חיילים ואזרחים ישראלים, זה מעיד יותר מכל על פשיטת הרגל של ממשלת טבח שבעה באוקטובר".

כך הגיב יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן לאיום של שר הביטחון ישראל כ"ץ, על תרחיש כזה בעזה והתגובה של ישראל.

"חמאס לא הוכרע, הביטחון לא הושב, וההצהרה של כ״ץ היא עוד בדיחה לאוסף ההצהרות הריקות של הממשלה. מי שלא הכריע 3 שנים - לא יכריע לעולם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ נאם היום (ג') בטקס האזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים והזהיר מתרחיש של חטיפת חייל בקו הצהוב בעזה.

בנאומו אמר כ"ץ: "לא ניסוג מהקו הצהוב בעזה לקווי היערכות חדשים בתוך עזה כל עוד לא יסולק החמאס ועזה לא תפורז מנשק ומנהרות.

נוכח כוונות ומידעים שונים אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו - מאיראן ועד ארדואן: אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה - כפי שעשינו במרכבות גדעון ב׳ - ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חאנון ו-70% משטחה של עזה, עד להשבתו.

זו השפה שארגוני הטרור הג׳יהאדיסטים בעזה ובלבנון מבינים, וזו השפה שאנחנו מדברים: פינוי האוכלוסייה, השמדת התשתיות ולקיחת השטח".