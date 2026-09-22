שר הביטחון מזהיר מחטיפת חייל בקו הצהוב בעזה

שר הביטחון ישראל כ"ץ נאם היום (ג') בטקס האזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים והזהיר מתרחיש של חטיפת חייל בקו הצהוב בעזה.

בנאומו אמר כ"ץ: "לא ניסוג מהקו הצהוב בעזה לקווי היערכות חדשים בתוך עזה כל עוד לא יסולק החמאס ועזה לא תפורז מנשק ומנהרות.

נוכח כוונות ומידעים שונים אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו - מאיראן ועד ארדואן: אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה - כפי שעשינו במרכבות גדעון ב׳ - ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חאנון ו-70% משטחה של עזה, עד להשבתו.

זו השפה שארגוני הטרור הג׳יהאדיסטים בעזה ובלבנון מבינים, וזו השפה שאנחנו מדברים: פינוי האוכלוסייה, השמדת התשתיות ולקיחת השטח".

בהתייחס למה שקורה בצפון אמר כ"ץ: "צה"ל ערוך כיום בלבנון, בסוריה ובעזה באזורי ביטחון עוצמתיים מעברו השני של הגבול כלקח מאירועי ה-7 באוקטובר, שלא לאפשר לגורמים ג׳יהאדיסטים להימצא סמוך לגבולותינו ויישובינו.

אזורי הביטחון ריקים מתושבים וצה״ל פועל בתוך השטח, מקים מוצבים ומשמיד את כל תשתיות הטרור מתחת ומעל לפני הקרקע - כולל הבתים ששימשו כמוצבי טרור לכל דבר".