יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אריאל זילבר

מהבמות באירופה ועד נכס צאן ברזל במוזיקה העברית: הנה 10 עובדות על הקריירה, החיים והצליל הייחודי של אריאל זילבר.
דור שני למוזיקה עברית: זילבר נולד בתל אביב בשנת 1943 לזמרת ברכה צפירה, מחלוצות המוזיקה העברית והזמר המזרחי בארץ, ולאביו, עמרם זילבר, שהיה כנר בתזמורת הפילהרמונית הישראלית.
ההתחלה בפנימייה ובאנגליה: ילדותו ונעוריו עברו בקיבוץ גבעת חיים מאוחד ובפנימיית הדסים. בגיל צעיר נפצע בכף רגלו מחומרי נפץ שמתח ביחד עם חבריו. לאחר שירותו הצבאי נסע לנסות את מזלו במוזיקה באנגליה ובצרפת.
הצלחה בצרפתית: במהלך שהותו בצרפת בתחילת שנות ה-70, כתב והקליט שירים בצרפתית. השיר "Cinema" שכתב וביצע זכה להצלחה יפה במצעדים האירופיים באותה תקופה.
מהפכת "תמוז": באמצע שנות ה-70 היה ממקימי להקת "תמוז" המיתולוגית, לצד שלום חנוך, שלום חנוך, איתן גדרון ויהודה עדר. האלבום היחיד שלהם, "סוף עונת התפוזים", נחשב לאחד מאלבומי הרוק החשובים והמשפיעים ביותר בתולדות המוזיקה הישראלית.
אלבום בכורה קלאסי: לאחר פירוק "תמוז", הוציא ב-1976 את אלבום הסולו הראשון שלו, "רוצי שמוליק". האלבום כלל להיטי ענק כמו "רוצי שמוליק" (שכתב שמואל צ'יזיק), "שמש שמש" ו"בדיוק כמו שרצית".
מלחין לאחרים: מלבד קריירת הסולו המצליחה שלו, זילבר הלחין שירים רבים ואהובים לאמנים אחרים. בין הבולטים שבהם: "אגדת דשא" (למילים של מאיר אריאל) ו"שירי לי" שביצעו הדודאים.
שילוב סגנונות ייחודי: זילבר ידוע כפורץ דרך מוזיקלי ששילב בטבעיות בין רוק, פופ, ג'אז, פאנק (Funk), מוזיקה ערבית ואלמנטים של מוזיקה צרפתית, תוך שימוש ייחודי בסמפלרים ומקלדות.
המהפך האישי והאמוני: במהלך שנות ה-2000 עבר זילבר תהליך של התקרבות לדת ולחסידות חב"ד. השינוי בא לידי ביטוי גם בתכנים של חלק משירתו ובאורח חייו.
מעורבות פוליטית ותקשורתית: במהלך השנים הפך זילבר לדמות מעוררת מחלוקת בציבוריות הישראלית בשל עמדותיו הפוליטיות המזוהות עם הימין הימני-חרדי, והבעת דעות נחרצות בנושאים אקטואליים שונים.
פרס אקו"ם על מפעל חיים: בשנת 2014 הוענק לו פרס אקו"ם על מפעל חיים לתזמורת/מלחין. על אף הסערות הציבוריות שסבבו את ההחלטה באותה עת, הוכרזה תרומתו האדירה והחיונית לתרבות ולמוזיקה הישראלית כנכס צאן ברזל.
אחד הגדולים. אחראי על כמה מהפסגות במוזיקה הישראלית.