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עשרה דברים שלא ידעתם

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אריאל זילבר

מלהקת "תמוז" ועד הקריירה המגוונת, השינויים הפוליטיים והצליל הייחודי שהגדיר את הרוק והפופ הישראלי - 10 עובדות על הזמר והיוצר המפורסם

11:48
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((צילום: תומר נויברג\פלאש 90))

מהבמות באירופה ועד נכס צאן ברזל במוזיקה העברית: הנה 10 עובדות על הקריירה, החיים והצליל הייחודי של אריאל זילבר.

  • דור שני למוזיקה עברית: זילבר נולד בתל אביב בשנת 1943 לזמרת ברכה צפירה, מחלוצות המוזיקה העברית והזמר המזרחי בארץ, ולאביו, עמרם זילבר, שהיה כנר בתזמורת הפילהרמונית הישראלית.

  • ההתחלה בפנימייה ובאנגליה: ילדותו ונעוריו עברו בקיבוץ גבעת חיים מאוחד ובפנימיית הדסים. בגיל צעיר נפצע בכף רגלו מחומרי נפץ שמתח ביחד עם חבריו. לאחר שירותו הצבאי נסע לנסות את מזלו במוזיקה באנגליה ובצרפת.

  • הצלחה בצרפתית: במהלך שהותו בצרפת בתחילת שנות ה-70, כתב והקליט שירים בצרפתית. השיר "Cinema" שכתב וביצע זכה להצלחה יפה במצעדים האירופיים באותה תקופה.

  • מהפכת "תמוז": באמצע שנות ה-70 היה ממקימי להקת "תמוז" המיתולוגית, לצד שלום חנוך, שלום חנוך, איתן גדרון ויהודה עדר. האלבום היחיד שלהם, "סוף עונת התפוזים", נחשב לאחד מאלבומי הרוק החשובים והמשפיעים ביותר בתולדות המוזיקה הישראלית.

  • אלבום בכורה קלאסי: לאחר פירוק "תמוז", הוציא ב-1976 את אלבום הסולו הראשון שלו, "רוצי שמוליק". האלבום כלל להיטי ענק כמו "רוצי שמוליק" (שכתב שמואל צ'יזיק), "שמש שמש" ו"בדיוק כמו שרצית".

  • מלחין לאחרים: מלבד קריירת הסולו המצליחה שלו, זילבר הלחין שירים רבים ואהובים לאמנים אחרים. בין הבולטים שבהם: "אגדת דשא" (למילים של מאיר אריאל) ו"שירי לי" שביצעו הדודאים.

  • שילוב סגנונות ייחודי: זילבר ידוע כפורץ דרך מוזיקלי ששילב בטבעיות בין רוק, פופ, ג'אז, פאנק (Funk), מוזיקה ערבית ואלמנטים של מוזיקה צרפתית, תוך שימוש ייחודי בסמפלרים ומקלדות.

  • המהפך האישי והאמוני: במהלך שנות ה-2000 עבר זילבר תהליך של התקרבות לדת ולחסידות חב"ד. השינוי בא לידי ביטוי גם בתכנים של חלק משירתו ובאורח חייו.

  • מעורבות פוליטית ותקשורתית: במהלך השנים הפך זילבר לדמות מעוררת מחלוקת בציבוריות הישראלית בשל עמדותיו הפוליטיות המזוהות עם הימין הימני-חרדי, והבעת דעות נחרצות בנושאים אקטואליים שונים.

  • פרס אקו"ם על מפעל חיים: בשנת 2014 הוענק לו פרס אקו"ם על מפעל חיים לתזמורת/מלחין. על אף הסערות הציבוריות שסבבו את ההחלטה באותה עת, הוכרזה תרומתו האדירה והחיונית לתרבות ולמוזיקה הישראלית כנכס צאן ברזל.
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    עופר
    לפני שעה

    אחד הגדולים. אחראי על כמה מהפסגות במוזיקה הישראלית.
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