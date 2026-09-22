רביב דרוקר בהלם: "אני לא דמיינתי שעמית סגל יעשה זאת"

העיתונאי רביב דרוקר, השתתף בפודקאסט 'אול אין' ותקף את פרשן חדשות 12 עמית סגל.

"אני לא דמיינתי שעמית סגל, העיתונאי הסופר מוכשר, החכם והידען יהפוך להיות גוף תעמולה". עוד הוסיף דרוקר, "הוא נהיה בדמות ערוץ פולחן אישיות תעמולה, נוסח ערוץ 14".

דם רע רב עובר בין השניים בשנים האחרונות, הוויכוח האחרון ביניהם היה סביב החלטתו של יאיר גולן לחזור בו מהבטחתו לעינב צנגאוקר, לשריון במפלגת הדמוקרטים.

הכל החל כאשר רביב דרוקר יצא במתקפה ישירה נגד ניסיון ההסבר של יאיר גולן, שהביע צער על אכזבתה של צנגאוקר אך טען כי החליט שלא להשתמש בסמכות השריון.

"זו המשך המניפולציה מיום חמישי, מין תרגיל ניסוחי כזה, כאילו שקלת לשריין והחלטת שלא ואתה מצטער שאכזבת", כתב דרוקר בחריפות. "זו רק לא האמת. הבטחת לשריין והפרת את הבטחתך. אם כבר החלטת להיכנס למועדון הלא מכובד של פוליטיקאים שלא עומדים במילתם, המינימום הוא להודות בכך ולהתנצל באמת ולא הסחריר העלוב הזה".

מי שמיהר להגיב לדבריו של דרוקר היה הפרשן עמית סגל, שסימן את מה שהוא רואה כאיפה ואיפה ביחס התקשורתי: "מעניין, הוא לא הקציף ונרעש כל כך כשבנט הפר הבטחה חתומה לא לשבת עם מרצ, לפיד ורע״מ. יכול להיות, ואני מעלה את האפשרות בזהירות, שמדובר בצבוע ומתחסד? שוב, זו רק אפשרות".

תגובתו של דרוקר לערוץ הנגדי ולסגל לא איחרה לבוא, והייתה אישית ונוקבת במיוחד: "אני מניח שהאופציה של לכתוב נגד מישהו שכביכול בצד שלך, לא עלתה מעולם על דעתך. אני מעלה בזהירות את האפשרות שמדובר באדם ששכח מהי עיתונות".