השעה כמעט 12:00, הבטן מתחילה לקרקר, והמחשבה על להדליק את התנור ולהתחיל בהכנות ארוכות פשוט לא מתאימה לקצב היום. בדיוק בשביל זה הגיע המתכון הבא: פתיתים מתובלים עם נקניקיות בסיר אחד, שהכל מתבשל יחד תוך רבע שעה בלבד.

המנה הזו היא הפתרון המושלם לימים עמוסים - מינימום כלים, מקסימום טעם, וארוחה חמה ומשביעה שכל המשפחה תאהב. הסוד טמון בשילוב החכם של טיגון ראשוני שבונה שכבות טעם, ואחר כך בישול מהיר שמאפשר לפתיתים לספוג את כל התבלינים והשומנים.

המצרכים הפשוטים

למנה זו תזדקקו למרכיבים בסיסיים שרובם כבר נמצאים במטבח: שקית פתיתים של 400 גרם, 6-8 נקניקיות חתוכות לעיגולים, בצל בינוני קצוץ דק, ולתיבול - כפית פפריקה מתוקה, חצי כפית כורכום, חצי כפית מלח, מעט פלפל שחור ו-3 כפות שמן. אפשר להוסיף גם כפית אבקת מרק לעומק טעם נוסף.

הבחירה בפתיתים איכוטיים היא קריטית להצלחת המתכון. כפי שמציינים מומחי הבישול, פתיתים טובים שומרים על המרקם שלהם ולא הופכים לדייסה במהלך הבישול. חשוב לבחור במותג איכותי שיבטיח תוצאה מושלמת.

תהליך ההכנה המהיר

השלב הראשון הוא טיגון ראשוני שבונה את בסיס הטעם: מחממים את השמן בסיר רחב ומטגנים את הבצל הקצוץ עד להזהבה. מוסיפים את עיגולי הנקניקיות ומטגנים יחד כ-3 דקות עד שהן משנימות צבע ומקבלות צריבה יפה. השלב הזה קריטי - הוא יוצר שכבת טעם עשירה שתעטוף את כל המנה.

השלב השני הוא פתיחת התבלינים: מוסיפים את הפתיתים היבשים והתבלינים - פפריקה, כורכום, מלח, פלפל ואבקת מרק. מערבבים היטב כדקה על אש בינונית כדי שהפתיתים ייעטפו בשמן ובתבלינים. טכניקה זו מבטיחה שכל גרגר פתית יהיה מתובל באופן אחיד.

הבישול והסיום

עכשיו מגיע השלב הפשוט: יוצקים 2.5 כוסות מים רותחים, מערבבים פעם אחת ומביאים לרתיחה. מנמיכים את האש למינימום, מכסים את הסיר ומבשלים כ-6-7 דקות עד שהמים נספגים. חשוב לא לפתוח את המכסה במהלך הבישול - זה מאפשר לפתיתים להתבשל בצורה אחידה ולספוג את כל הנוזלים.

השלב האחרון הוא מנוחה: מכבים את האש, משאירים את הסיר מכוסה עוד 5 דקות, ואז מערבבים בעדינות עם מזלג. התוצאה היא מנה של פתיתים אוורירים ועסיסיים, עם נקניקיות מוזהבות שמפוזרות בכל הסיר, וטעם עשיר ומתובל שכל המשפחה תאהב.