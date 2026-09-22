כוכבת "האח הגדול" הודתה: "ניסיתי לצום ולא הצלחתי"

כוכבת "האח הגדול", שלקה, חלקה אמש (מוצאי כיפור) עם מאות אלפי עוקביה ברשת החברתית אינסטגרם סטורי שבו שיתפה על הקושי שחוותה במהלך הצום.

בסטורי שהעלתה לחשבונה, כתבה כי ניסתה לצום ביום הכיפורים, אך נאלצה לשבור אותו לאחר שלא הרגישה טוב. "אני נוהגת להיות מאוד כנה עם העוקבים שלי", שיתפה שלקה. "ניסיתי לצום באמת שניסיתי, אבל לא הצלחתי וזה עשה לי לא טוב. בהתחלה קצת התאכזבתי מעצמי, כי לפעמים אנחנו מציבים לעצמנו ציפייה להיות אנשים 'חזקים' ולהחזיק עד הסוף, אבל אולי זה גם חלק מהדרך שלי להבין שאני בת אדם ככל האדם והכול בסדר".

היא הוסיפה מסר מעצים לעוקביה שייתכן וחוו חוויה דומה: "לא כל ניסיון חייב להסתיים בדיוק כמו שתכננתי, וזה לא הופך אותי לפחות טובה, פחות מאמינה או פחות ראויה לסליחה. אז אם יש לי פה כמה עוקבים שגם לא הצליחו או שנשברתם והיה לכם קשה – תהיו קצת יותר רכים עם עצמכם. הכוונה שיש לנו בלב, הרצון להשתפר והניסיון להיות אנשים טובים – גם הם חשובים".

את דבריה חתמה באיחול מרגש לכלל עוקביה: "לקראת גמר החתימה הטובה, אני מאחלת לכולנו שניכנס אליו עם לב נקי, עם יותר סליחה לעצמנו, הרבה חמלה, ואהבה וטוב כלפי אחרים".