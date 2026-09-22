ושמחת בחגך: איך נמנעים מהוצאות מיותרות לסוכות?

אחד משירי הילדים היפים לחג הסוכות עד עצם היום הזה הוא "שלומית בונה סוכה" של נעמי שמר ז"ל, שמתאר את הליך בניית הסוכה כמשל לאחדות ישראל וליחסים טובים בין שכנים ואנשים זרים שפעם בשנה בזכות סוכה אחת מתחברים ומכירים.
אבל במציאות, זה לא כל כך פשוט לבנות סוכה לבד כמו שלומית, וזה בכלל לא קל לעמוד בלחץ הבלתי פוסק של הצעות מתקיפות מכל פינה לדברים ש-”חייבים להכניס לסוכה" הרבה מעבר למה שההלכה מחייבת.
לכן, כדאי לכל בונה סוכה מתחיל או מתקדם, להצטייד במדריך המרוכז לקראת החג הבא עלינו לטובה ולסמן לעצמו את הדברים החיוניים באמת שצריך להכין לסוכה ומה שסביבה ועל מה אפשר בשקט לוותר מראש, כדי להגיע לחג בראש שקט ועם מספיק כסף בארנק להוצאות חול המועד.
מה שצריך בלי להגזים
סוכה
- רוב הסוכות הנמכרות בישראל הן "סוכה לנצח" עם אחריות ל-10 שנים או יותר ולכן אין צורך להחליף שלד סוכה כל שנה. אם בכל זאת רוצים מדי פעם להגדיל את הסוכה המקורית שקניתם, אפשר לרכוש בנפרד קורות סוכה בודדות להארכת המבנה הקיים, או לבצע רכישה חד-פעמית של סוכה טלסקופית או מודולרית בגדלים שונים שבדרך כלל גם מגיעה עם בד מותאם לגודל מסוים.
- מומלץ ביותר לנסות למכור סוכה ישנה במצב טוב ברשתות החברתיות לפני שקונים סוכה חדשה כי אין צורך לאדם אחד בשתי סוכות.
- ברוב הערים והיישובים בישראל יש דוכנים למכירת סוכות שם אפשר להשלים ציוד חסר לסוכה כמו רצועות לבוד (חגורות ארוכות של חוטים צפופים שתומכים בדופן הסוכה שלא תתרחק ברוח מהמבנה עצמו וכיום רבים מחמירים ומקפידים על כך) או קורות עץ נוספות לתמיכת סכך לנצח.
- למתקשים להקים סוכה במהירות ויעילות יש בני נוער נהדרים שמסייעים לכל מי שצריך ונרשם מראש ובעיקר לנשות מילואמינקים, אמהות חד הוריות ומשפחות ברוכות ילדים שעסוקות עד מעל לראש בהכנות לחג, ולא נשאר להם כוח להשקיע בבניית סוכה כמו שצריך.
תאורה
- אין צורך לחבר לסוכה נברשות פאר, סט של 12 נורות פלורסנט כאולם בית כנסת או "גרלנדת נורות" עם אור לבן צהוב או מתחלף שגורם נזק חמור לעיניים. סוכה זה מבנה על שטח קטן יחסית לבית פרטי, ומספיקה נורת חשמל פשוטה אחת בעצמה גבוהה עם גוון אור אחיד ופשוט או נורה נוספת בקצה מרוחק יותר ממנה להארת הסוכה כולה.
- מומלץ לוודא שהכבל המאריך הנמשך מהבית מאובטח ושלם לכל אורכו ולהיזהר מענפים עם קוצים חדים שיקצרו את הזרם ויעיפו את הסכך מעצבים בשל ישיבה בחושך לאור פנס רחוב בודד.
- חובה לעבוד בזהירות יתירה בחיבורי חשמל ולהימנע מאלתורים שעלולים לגרום לבוני הסוכות להתאשפז בערב החג במקום להזמין אושפיזין בחג עצמו.
קישוטים (סמליים)
- נוי סוכה הוא מנהג מבורך ויפה, אבל גם פתח להוצאות מוגזמות ומיותרות בכל שנה מחדש. תמיד טוב לשמור שקית קישוטי סוכה במחסן או במדף גבוה בארון הביתי ולהשתמש בדברים שמשתמרים באריזתם המקורית משנה לשנה. אין בכך שום פסול, ומוצר ששמיש שבוע בשנה אמור לשמור על עצמו במצב טוב כל השנה.
- אם מתעקשים להוסיף קישוט חדש עדיף משהו שהוכן ידנית בבית שיש בו ילדים קטנים, ואם כל הילדים כבר גדולים אפשר לרכוש קישוט אחד בבחינת "פנים חדשות" בסוכה, ורצוי סט של כמה קישוטים בסך כולל של עד 20 שקלים, או שרשרת אורות שנראית מבפנים ומחוץ לבד ועושה חגיגה בעיניים.
- אם יש בחצר שלכם או של השכנים פרי שיכול לקשט סוכה והם מסכימים שתקטפו- הרי זה משובח.
עצות כלליות לחג שמח
- בשנים שבהן יש יותר מיום אחד בין יום הכיפורים לסוכות כדי להפעיל את הילדים הגדולים והקטנים ולחלק משימות באופן שכולם יעבדו בשיתוף פעולה ולא יריבו כדי שתהיה "סוכת שלום" באמת.
- כדאי להקדיש זמן בימי ההכנה עד ערב חג הסוכות לרשימות קניות חיוניות ותכנון ימי חול המועד
- ככל שיוקדמו הפעולות המורכבות של הכנת הסוכה וקניות כך יהיה יותר זמן חופשי בערב החג.
- לידיעת רוכשי ארבעת המינים (ראו כתבה נפרדת): כדאי לבדוק מראש את זמני השווקים ולא לחכות לרגע האחרון ולהסתפק בסחורה של "אין ברירה".
- "ושמחת בחגך" אינה רק הבטחה כתובה בתורה אלא הרגשה מציאותית בהחלט אם מתכונים כראוי.
דתות/כתות=שטיפות מוח רווחיות.כולן. ראינו כמה הן "שמרו" על המאמינים בהן ואין שום הוכחה שיעזרו לאחר המוות.לאבולוציה יש הרבה מאוד הוכחות. הגיע הזמן לגיוס שיוויוני ולהפרדת דת ממדינה!