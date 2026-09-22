ושמחת בחגך: איך נמנעים מהוצאות מיותרות לסוכות?

אחד משירי הילדים היפים לחג הסוכות עד עצם היום הזה הוא "שלומית בונה סוכה" של נעמי שמר ז"ל, שמתאר את הליך בניית הסוכה כמשל לאחדות ישראל וליחסים טובים בין שכנים ואנשים זרים שפעם בשנה בזכות סוכה אחת מתחברים ומכירים.

אבל במציאות, זה לא כל כך פשוט לבנות סוכה לבד כמו שלומית, וזה בכלל לא קל לעמוד בלחץ הבלתי פוסק של הצעות מתקיפות מכל פינה לדברים ש-”חייבים להכניס לסוכה" הרבה מעבר למה שההלכה מחייבת.

לכן, כדאי לכל בונה סוכה מתחיל או מתקדם, להצטייד במדריך המרוכז לקראת החג הבא עלינו לטובה ולסמן לעצמו את הדברים החיוניים באמת שצריך להכין לסוכה ומה שסביבה ועל מה אפשר בשקט לוותר מראש, כדי להגיע לחג בראש שקט ועם מספיק כסף בארנק להוצאות חול המועד.