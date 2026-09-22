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חדשות פוליטי מדיני

"חמאס מתכנן 7 באוקטובר נוסף, אנחנו רואים אותם מתאמנים"

חבר הכנסת עודד פורר, התייחס לציון 3 שנים לטבח ה-7 באוקטובר, והזהיר: "נתניהו גם אחרי השבעה באוקטובר דואג לאזרחי עזה. חמאס מכין לנו אתה ה-7 באוקטובר הבא, אנחנו רואים אותם מתאמנים"

11:40
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ה-7 באוקטובר ((צילום: עבד רחים, פלאש 90))

חבר הכנסת עודד פורר, יו"ר סיעת ישראל ביתנו ולשעבר שר החקלאות, התראיין היום (שלישי) ברדיו 103fm והתייחס לטבח ה-7 באוקטובר שבעוד שבועיים ימלאו בדיוק 3 שנים לאסון.

בדבריו אמר פורר: "נתניהו גם אחרי השבעה באוקטובר דואג לאזרחי עזה. הוא מכניס משאיות, מכניס דלק ומתחזק אותם. חמאס מכין לנו אתה ה-7 באוקטובר הבא, אנחנו רואים אותם מתאמנים".

עוד הוא הוסיף: "הממשלה הנוכחית היא הכושלת ביותר מאז הקמת המדינה". עוד התייחס פורר למצבה של המפלגה בסקרים ואמר: "אני לא מתרגש מסקרים. בשטח אנחנו מרגישים את המהפך הצפוי. עומד להיות פה ניצחון גדול לגוש המשרתים על גוש המשתמטים".

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