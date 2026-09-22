ביום הזיכרון ל-7.10: זה הזוג המפורסם שיגלם את החטופים בהצגה חדשה

התיאטרון הלאומי 'הבימה' מציין את השבעה באוקטובר באירוע מרגש ומיוחד שיתקיים בתיאטרון: קריאה מבוימת של המחזה ״אהבה בקצה המנהרה״ אשר נכתב בהשראת סיפורם של בני הזוג קית׳ ואביבה סיגל, בביצוע מוני מושונוב וסנדרה שדה ובבימויה של אילאיל סמל.

לקראת יום השנה השלישי לאירועי ה- 7 באוקטובר, התיאטרון הלאומי יבצע קריאה פומבית ראשונה של מחזה מקורי חדש אשר נכתב בהשראת סיפורם של שורדי השבי, בני הזוג אביבה וקית׳ סיגל שנחטפו יחד מביתם בכפר עזה. האירוע יתקיים בתאריך 6 באוקטובר בתיאטרון הבימה.

תהליך היצירה על המחזה, שיזם איתן שוורץ וכתבה מיכל אהרוני, נרקם בשותפות מלאה עם אביבה וקית׳ עצמם. זהו לא רק סיפור של בני זוג שנחטפו יחד אלא, בראש ובראשונה, סיפור אהבה ומחויבות בין שני אנשים שחיים יחד למעלה מארבעים שנה ומוצאים עצמם בסיטואציה בלתי אפשרית. את בני הזוג יגלמו סנדרה שדה ומוני מושונוב - בעצמם זוג נשוי שלקחו חלק פעיל במאבק הציבורי להשבת החטופים.

״אהבה בקצה המנהרה״ הוא מחזה אינטימי לשני שחקנים, המבקש לספר את סיפורם של אביבה וקית׳ לא דרך הכרוניקה ההיסטורית של השבעה באוקטובר בלבד, אלא דרך סיפור האהבה והחיים המשותפים שקדמו לו. הוא מביא לבמה, קודם כל, סיפור אהבה. אהבה שאפשרה להם לשרוד גם בתנאים הקשים ביותר. דרך דיאלוג בין שתי דמויות הנמצאות לעיתים יחד ולעיתים בנפרד, נחשפים בהדרגה הסיפור האישי, חוויית השבי והמאבק לשמור על צלם אנוש בעולם שבו נשללו מהם החופש, הביטחון והשליטה על חייהם.