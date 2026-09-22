צה"ל מפרסם: אלה שטחי האש שייפתחו למטיילים

כבכל שנה, צה"ל מתיר למטיילים ובעיקר לג'יפאיים להיכנס לשטחי אש בנגב. אחרי כמה שנים של מלחמה בעוטף עזה, נפתחו רוב שטחי האש לרווחת המטיילים.
יש לשים לב כי השטח שקרוב לגבול מצרים אסור בנסיעה. וכמוהו גם אזור הכור בדימונה, אזור צאלים והבסיסים בתל ערד.
מצה"ל נמסר: "בשל המצב המבצעי ובהתאם להערכת המצב, במהלך חגי תשרי תתאפשר כניסת מטיילים לחלק משטחי האימונים (שטחי אש) בדרום הארץ באופן מוגבל.
צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים האסורים, ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם.
בשטחי האש מתקיימים אימונים כל העת - כל הגעה לשטח צבאי מצריכה תיאום ואישור מראש. הגעה לשטח צבאי ללא תיאום ואישור מראש מסכנת את ביטחון המטיילים.
כניסת מטיילים לשטחים המותרים תתאפשר בתיאום של שלושה ימים מראש.
מטיילים שנתקלים בנפל, תחמושת או בחפץ חשוד מתבקשים להתרחק ממנו ולדווח לפיקוד הדרום באופן מיידי במספר הטלפון המצורף.
להלן, מספרי הטלפון לתיאום ובירור טיולים בדרום הארץ: 08-9902926/8 / 0529010563 (סמס בלבד)"