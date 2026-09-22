צה"ל מפרסם: אלה שטחי האש שייפתחו למטיילים

טיול ג'יפים בנגב. ארכיון ( דורון הורוביץ/פלאש90 )

כבכל שנה, צה"ל מתיר למטיילים ובעיקר לג'יפאיים להיכנס לשטחי אש בנגב. אחרי כמה שנים של מלחמה בעוטף עזה, נפתחו רוב שטחי האש לרווחת המטיילים.

יש לשים לב כי השטח שקרוב לגבול מצרים אסור בנסיעה. וכמוהו גם אזור הכור בדימונה, אזור צאלים והבסיסים בתל ערד.

מפת שטחי האש המותרים בכניסה ( דובר צה"ל )