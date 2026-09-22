סאבלימינל באזהרה חריפה: "האויב נמצא בפנים!"

( מור צידון )

בימים שלפני בחירות שוב והשיח הציבורי מאיים לחזור לקווי השבר הישנים נפגשים סאבלימינל, חלוץ ההיפ הופ הישראלי ונעם יעקובסון, מוזיקאי, שחקן ויוצר מוערך במגזר הדתי-לאומי ביחד עם היוצר אלנתן שלום (אמא אם הייתי יכול) ויוצרים יחד את השיר "אם אתה איתי" שנולד מתוך תהומות אירועי 7 באוקטובר והלחימה המשותפת על עתידנו.

היצירה מציבה עמדה חדה וברורה: סירוב מוחלט לחזור לשנאת החינם ולשיח המפלג ולתת זרקור לערבות ההדדית שנכתבה בדם בשדות הקרב. אולי לא כולנו מסכימים על הכל אבל אנחנו לא מוכנים בשום אופן לוותר אחד על השני. על אחים שלנו. החיבור בין הראפ הבועט של סאבלימינל לבין השורשים והגרוב היהודי-ישראלי של יעקובסון מייצרים המנון נחוש ובלתי מתנצל.

סאבלימינל: "כולנו מבינים שבמציאות של החיים שלנו לאויב לא אכפת אם אתה דתי או חילוני, אשכנזי או מזרחי, ימני בדעותיך או שמאלני. כשאני מביט בעיניים ללוחמים הגיבורים שלנו במאות הופעות שעשינו לחילי צה״ל במילואים, בקבע ובסדיר, ולצערינו גם למשפחות הנופלים האלמנות והיתומים אני רואה בהם את עם ישראל כולו על כל גווניו. ודווקא בנקודה הזאת טמון הקסם של עם ישראל".

"השוני שלנו הוא גם הכח שלנו! דווקא בגלל הגיוון ביננו, האחדות שלנו הופכת לכל כך עוצמתית. השיר הזה מונע מתוך אמונה אמיתית שביחד נוכל לעמוד ולנצח את כל האתגרים שלפנינו. ושהחטא הכי גדול הוא לחזור לשיח של ה-6 באוקטובר. אנחנו מסרבים לתת לשנאה לנצח, ולא מוכנים לוותר על אחים שלנו רק כי הם חושבים אחרת. אנחנו רוצים שכולם יזכרו וידעו: אף אחד לא יכול עלינו - כשאנחנו אחד!".

נעם יעקובסון: ״הרחובות הבוערים והאוירה הקשה של ערב ה7 באוקטובר לא נותנים לי מנוח. בימי הלחימה הראשונים ידענו לשים הכל בצד, להלחם כתף אל כתף ולהזכר באמת הפשוטה: כשאנחנו ביחד אף אחד לא יכול עלינו. השיר החשוב שזכיתי ליצור יחד עם סאבלימינל ואלנתן שלום נכתב כדי להפציר בנו לא לחכות לעוד קטסטרופה כדי לאחד כוחות. כשרוצים לומר על מישהו שהוא מחוץ לקונצנזוס קוראים לו: שנוי במחלוקת. איך זה קרה לנו? כל התרבות והמסורת שלנו בנויה על מחלוקות, ועל דעות שונות. הגיע הזמן שנלמד להיות שנויים במחלוקת, תוך אהבה עצומה לעם ישראל ולמדינת ישראל. מתפלל שהשיר יגיע ויפעל בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אמן. עם ישראל חי.״