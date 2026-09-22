"הפסיד את המנדט האחרון": הסערה החדשה סביב בני גנץ

יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ, עורר אמש (שני) שוב "סערה" ברשת והגולשים לא נשארו בשקט.

גנץ, פרסם תמונה שלו לוגם קפה שחור, עם יציאת צום יום הכיפורים, וכתב: "ופל לימון לסיום הצום - אין מתוק מזה. שתהיה לכולנו גמר חתימה טובה". הפוסט התפוצץ והגיע לאלפי לייקים ותגובות ומאות שיתופים.

חלק מהגולשים לגלגו ובחרו לעשות מהלימון לימונדה ולהמשיך את הבדיחה עם גנץ. "נשבע שחשבתי שאני מצביע לך, אבל אחרי זה אני לא מסוגל", כתב אחד הגולשים. הקומיקאי יבגני זרובינסקי כתב: "זהו, גם המנדט האחרון הלך".

חלק מהגולשים, ניצלו את הפוסט כדי לתקוף בחריפות את גנץ ולקרוא לו לפרוש מהמירוץ הפוליטי. "אתה מסכן את הגוש, תפרוש כבר", "מה אנחנו מפגרים? אנחנו יודעים שאתה שוב תלך עם נתניהו", ועוד.

מאוחר יותר גנץ פרסם סטורי נוסף עם תמונה של סוכה וכתב: "חושבים שיש לכן את הסוכה הכי שווה? תכתבו לי ואבוא להפתיע".