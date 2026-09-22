דרמה במשפחתו של אייל ברקוביץ': בנו של מגיש הטלוויזיה פונה לבית חולים

סוף שבוע לא שקט עבר על משפחתו של מגיש הטלוויזיה והכדורגלן לשעבר אייל ברקוביץ': בנו, ליאור ברקוביץ', הגיע לבית החולים בעקבות התפרצות קשה של שלבקת חוגרת.

ברקוביץ' הצעיר שיתף בתיעוד ממיטת הטיפולים בבית החולים, כשהוא מחובר לעירוי ועוטה מסכה. אביו אייל הגיע גם כן לבקר את בנו. בתיעוד נוסף מחדר הטיפולים נראה אייל ברקוביץ' כשהוא עצמו עוטה מסכה.

ליאור הודה לצוות הרפואי שליווה אותו במהלך הטיפול וכתב: "תודה לדוקטור שליווה אותי על כל הטיפול, גמר חתימה טובה. סלפי צרחות הלאה".

התפרצות המחלה אצל ברקוביץ' אינה מקרה בודד: בשנים האחרונות מדווחים בקופות החולים בישראל על עלייה מתמשכת במקרי השלבקת החוגרת בקרב צעירים. הנגיף, שנשאר רדום בגוף מאז הילדות לאחר הידבקות באבעבועות רוח, מתעורר לרוב בעקבות ירידה בתפקוד מערכת החיסון – כאשר אצל צעירים הגורם המרכזי לכך הוא מתח נפשי, סטרס מתמשך ועומס.