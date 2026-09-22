פרטים נוספים ומזעזעים על מותו של פרסלי גרבר, בנם של דוגמנית העל סינדי קרופורד ואיש העסקים רנדי גרבר, נחשפים כעת. הדוגמן בן ה-27 נמצא ללא רוח חיים במוסד גמילה בקליפורניה ביום ראשון האחרון, והנסיבות המדויקות של הטרגדיה עדיין נבדקות על ידי הרשויות.

על פי הקלטות ששודרו במגזין PEOPLE, כוחות המשטרה בסנטה מוניקה הוזעקו לרחוב ברקלי בשעה 09:35 בבוקר בעקבות דיווח על דום לב. עם זאת, בהמשך דיווח המגזין כי כוחות ההצלה הגיעו לכתובת בעקבות חשד למנת יתר. מותו של גרבר נקבע בשעה 09:45 על ידי פרמדיקים שהגיעו למקום.

בהודעה רשמית שפורסמה אתמול מסרה המשטרה המקומית כי שוטרים גילו את פרסלי כשהוא ללא רוח חיים עם הגעתם למוסד שבו אושפז. על פי הדיווחים, גרבר שהה במוסד הגמילה זמן לא רב לפני מותו. נתיחה שלאחר המוות בוצעה במכון לרפואה משפטית שבלוס אנג'לס, אך סיבת המוות ואופן המוות טרם נקבעו באופן סופי.

ההכרעה בדבר סיבת המוות נדחתה כעת עד לקבלת תוצאות בדיקות נוספות, תהליך שעשוי להימשך מספר חודשים. ההחלטה הסופית תתקבל על ידי המכון לרפואה משפטית במחוז לוס אנג'לס, כפי שנמסר.

מאבק גלוי בבריאות הנפש

בשנים האחרונות שיתף גרבר בפתיחות על מאבקו בבריאות הנפש ובהתמכרויות. הוא השתמש ברשתות החברתיות כדי לשתף את עוקביו במאבק שלו בדיכאון, חרדה ושימוש בחומרים, ואף יזם סדרת סרטונים תחת השם "ימי שני של בריאות הנפש".

באחד הסרטונים שפרסם בשנת 2025 ובהמשך מחק, סיפר כי טופל על ידי 15 פסיכיאטרים שונים וקיבל מרשמים למספר רב של תרופות פסיכיאטריות, בניסיון לשלוט בהתקפי החרדה הקשים שמהם סבל.

משפחתו של גרבר ביקשה לשמור על פרטיותה בתקופה הקשה הזו. הטרגדיה מצטרפת לשורה של מקרי מוות פתאומיים בקרב דמויות ציבור צעירות בחודשים האחרונים, ומעוררת שוב את הדיון הציבורי על חשיבות הטיפול בבריאות הנפש והמאבק בהתמכרויות.