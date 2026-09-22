מוזיאון הגולן החדש: עתיקות לצד פלנטריום

מתחדשים בגולן. מוזיאון הגולן החדש יוקם בלב פארק קצרין העתיקה.

המוזיאון החדש, יחבר בין אוצרות הארכיאולוגיה של הגולן לטכנולוגיה, בינה מלאכותית וחוויות אינטראקטיביות המוזיאון החדש צפוי להפוך את אוצרות הארכיאולוגיה והמורשת של הגולן לחוויית ביקור חדשנית ולחזק את קצרין והגולן כיעד תיירותי למשפחות, קבוצות ומבקרים מהארץ ומחו”ל.

הפארק התלמודי העתיק שקיים כיום פותח על ידי החברה הממשלתית לתיירות ובו ניתן למצוא עתיקות, פעילות אינטראקטיבית ושכשוכית.

חיבור בין הממצאים הארכיאולוגיים

לאחר עשרות שנים שבהן פעל מוזיאון עתיקות הגולן במיקומו הנוכחי, אוצרותיו צפויים לעבור לפארק קצרין העתיקה. בכך ייווצר חיבור בין הממצאים הארכיאולוגיים לבין הנוף והמרחב ההיסטורי שבו התרחש הסיפור שהם מספרים. בין האוצרות ניתן למצוא ממצאים מהקרב בגמלא, כתובות עבריות, עיטורי מנורות וממצאים נוספים שנחשפו ברחבי הגולן.

המוזיאון יוקם במבנה חדש בשטח של כ900 מ"ר ויתוכנן כחוויית ביקור אינטראקטיבית ורב חושית. לצד הממצאים המקוריים ישולבו בו חללי תצוגה חווייתיים ועוטפים, אמצעי מולטימדיה, התנסויות מעשיות ופתרונות מבוססי בינה מלאכותית. המבקרים ייצאו למסע לאורך אלפי שנות ההיסטוריה של הגולן, מגלגל רפאים והנוף הבזלתי, דרך גמלא והמרד הגדול ועד בתי הכנסת העתיקים וחיי היום יום בתקופת המשנה והתלמוד.

פלנטריום חדשני

לצד המוזיאון מתוכנן פלנטריום חדשני, ושני המוקדים יחוברו תחת קונספט משותף: "בין ארץ לשמיים": מסע שמתחיל באוצרות שהתגלו באדמת הגולן וממשיך אל הכוכבים וגרמי השמיים שמעליו.

המוזיאון החדש משתלב בתהליך הפיתוח של פארק קצרין העתיקה, המשתרע על פני כ25 דונם ומשחזר את חיי הכפר היהודי בגולן בתקופת המשנה והתלמוד. למוזיאון יתווספו מרכז מבקרים, מיצג לילה, פלנטריום ומיזמי תוכן נוספים, במטרה להרחיב את חוויית הביקור ולהפוך את המתחם למוקד תיירות ומורשת משמעותי בצפון.

כ-200 אלף מבקרים

על פי התכנון, המוזיאון יוכל לקלוט עד 200 מבקרים בו זמנית, ומשך הביקור הממוצע צפוי לעמוד על 90-120 דקות. פוטנציאל הקליטה השנתי של המוזיאון מוערך בכ 162 אלף עד 216 אלף מבקרים. היעד להשלמת הפרויקט הוא שנת 2028.

ומוסיף יהודה דואה, ראש המועצה המקומית קצרין: "מוזיאון הגולן החדש הוא נדבך משמעותי נוסף בתנופת הפיתוח של קצרין ובמיצובה כבירת הגולן וכמוקד תיירות מוביל בצפון. החיבור בין מוזיאון העתיקות, פארק קצרין העתיקה והפלנטריום ייצור חוויה ייחודית, מהאוצרות שנמצאו באדמת הגולן ועד השמיים שמעליו.

מעבר לסיפור המורשת, זהו פרויקט שצפוי למשוך מבקרים, לחזק את התיירות וליצור הזדמנויות כלכליות לעיר ולאזור כולו."