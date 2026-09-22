לא הוזמנה לחתונה - והרוויחה בענק: הסכום המטורף שנכנס לחשבון של אור לוזון

הפרידה המקצועית והאישית מעומר אדם אולי הסעירה את מדורי הרכילות, אך עבור הסטייליסטית אור לוזון היא התבררה כצעד רווחי במיוחד.

לוזון, שלא נכללה ברשימת המוזמנים לחתונה המדוברת של הזמר וסשה ישראלוביץ' באיטליה, בחרה לצחוק על הפרשה כולה בפרסומת חדשה לחג הסוכות – ושלשלה לכיסה סכום מרשים של כ-250 אלף שקלים עבור השתתפותה. כך על פי הפרסום בי"ישראל ביזנס".

הקמפיין החדש, המוערך בשווי כולל של כ-400 אלף שקלים, מציג את לוזון לצד השחקן ציון ברוך ובהופעת אורח של יאנה יוסף. במרכז הפרסומת עומד פאנץ' מבוסס על הדרמה התקשורתית, כשלוזון מגיעה ללא הזמנה לסוכה והשניים מנהלים דיאלוג סביב המילה "להזמין" – ברמיזה עבה וברורה לחתונה של אדם.

לפי גורמים בהפקה, ציון ברוך שיתף את עומר אדם באופן כללי ברעיון לקמפיין, אך לא חשף בפניו את הפרטים המדויקים והעקיצות המתוכננות. על הקריאייטיב המדובר חתומים ציון ברוך ואמרי בן עזרא, והפרסום מופץ על ידי אימפקט דיגיטל