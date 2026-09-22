עמיחי שיקלי חושף: זו הסיבה שרציתי למנות את מנסור עבאס לשר

שר התפוצות עמיחי שיקלי (הליכוד) התייחס לאמירתו מיוני 2021, שבה ציין כי היה שמח לראות את יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, מכהן כשר לשיתוף פעולה אזורי, והסביר את השינוי בעמדתו כיום.

בראיון לרדיו 103FM, אמר שיקלי: "מנסור עבאס ידע לשחק על התקווה שלנו שיהיה פה שינוי בחברה הערבית", הסביר שיקלי. "בסופו של דבר הוא הוכיח שהוא אסלאמיסט שלא מסוגל לגנות את חמאס ולא מסוגל להגדיר אותם כארגון טרור".

בדבריו תקף שיקלי את הניסיונות במערכת הפוליטית לשלב את רע"מ כשותפה לגיטימית: "המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ, זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית. מי שמתנגד לרעיון של מדינה דו-לאומית צריך להוקיע אנשים כמוהו".