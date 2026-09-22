כיפת ברזל ( דובר צה"ל )

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, פנה היום (שלישי) במכתב דחוף לחברי הממשלה לקיום משאל טלפוני, במטרה לאשר את הארכת תוקף ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. במכתב שהועבר לשרים צוין כי מדובר בהצעה שהובאה על ידי שר הביטחון, וכי האישור נדרש בהקדם. בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון לעבודת הממשלה, התבקשו השרים לאשר את ההצעה בקבוצת הווואטסאפ הייעודית.

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על פי נימוקי ההחלטה להארכת המצב המיוחד, הרקע לצעד מבוסס על תרחישים ביטחוניים מורכבים בחזיתות השונות. מתוך לשון ההחלטה נמסר כי "ביחס לזירות באיראן ובלבנון – להערכת גורמי הביטחון קיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית".

הארכת מצב החירום בעורף צפויה לעמוד בתוקף עד ל-6 באוקטובר.