סרוגים
חדשות צבא ובטחון

הוארך המצב המיוחד בעורף: "סיכוי גבוה למתקפה על ישראל"

מזכיר הממשלה יוסי פוקס פנה לשרים בהודעה דחופה לאישור ההצעה שהגיש שר הביטחון, במטרה להאריך את תוקף ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד ל-6 באוקטובר

10:11
11 תגובות
עקבו אחרינו ב -
כיפת ברזל (דובר צה"ל)

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, פנה היום (שלישי) במכתב דחוף לחברי הממשלה לקיום משאל טלפוני, במטרה לאשר את הארכת תוקף ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

במכתב שהועבר לשרים צוין כי מדובר בהצעה שהובאה על ידי שר הביטחון, וכי האישור נדרש בהקדם. בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון לעבודת הממשלה, התבקשו השרים לאשר את ההצעה בקבוצת הווואטסאפ הייעודית.

יוסי בן עטר

על פי נימוקי ההחלטה להארכת המצב המיוחד, הרקע לצעד מבוסס על תרחישים ביטחוניים מורכבים בחזיתות השונות. מתוך לשון ההחלטה נמסר כי "ביחס לזירות באיראן ובלבנון – להערכת גורמי הביטחון קיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית".

הארכת מצב החירום בעורף צפויה לעמוד בתוקף עד ל-6 באוקטובר.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
11
עמוס
לפני 19 דקות

פעם היה פה חוק וסדר צבאי,היום מפקירים את הביטחון בשביל שרידות! חייבים להחזיר מנהיגות ימנית אמיתית
הצטרפו אלינו