השביל החדש בתל יזרעאל - עכשיו גם מונגש

מטיילים שיגיעו לתל יזרעאל יפגשו מעתה אתר מחודש ונגיש יותר. קרן קיימת לישראל השלימה לאחרונה שדרוג של האתר, הצופה אל נופי עמק יזרעאל והגלבוע, ובמסגרתו חודשו השבילים ונקודות התצפית והוקמה תצפית חדשה.

לצד חידוש מסלולי ההליכה נוספו במקום פינות ישיבה מוצלות, ובוצעו עבודות הנגשה המאפשרות גם לאנשים עם מוגבלויות להגיע וליהנות מהתצפיות ומהנוף הפתוח של העמק.

טבע, נוף ומורשת

תל יזרעאל הוא אתר המשלב טבע, נוף ומורשת ומהווה נקודת מוצא לטיולים באזור. האתר הוכשר בעבר וכעת עבר שדרוג נוסף שנועד להתאים אותו לקהל רחב יותר ולשפר את חוויית הביקור במקום.

עבודות הפיתוח בתל יזרעאל צפויות להימשך גם בהמשך, עם נטיעות של מינים מקומיים ומיני בוסתן שישתלבו בצמחייה ובנוף הקיים, כולל שדרוג השביל המחבר לעין יזרעאל והמעיין הסמוך.