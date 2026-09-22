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השביל החדש בתל יזרעאל - עכשיו גם מונגש

אחד מאתרי התצפית היפים בעמק יזרעאל עבר מתיחת פנים: השבילים והתצפיות חודשו, הוקמה נקודת תצפית חדשה, נוספו פינות ישיבה מוצלות והאתר הונגש לאנשים עם מוגבלויות. בהמשך צפויות במקום גם נטיעות של מינים מקומיים ומיני בוסתן

10:47
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תצפית תל יזרעאל (צילום: עבד בדראנה)

תצפית חדשה

מטיילים שיגיעו לתל יזרעאל יפגשו מעתה אתר מחודש ונגיש יותר. קרן קיימת לישראל השלימה לאחרונה שדרוג של האתר, הצופה אל נופי עמק יזרעאל והגלבוע, ובמסגרתו חודשו השבילים ונקודות התצפית והוקמה תצפית חדשה.

לצד חידוש מסלולי ההליכה נוספו במקום פינות ישיבה מוצלות, ובוצעו עבודות הנגשה המאפשרות גם לאנשים עם מוגבלויות להגיע וליהנות מהתצפיות ומהנוף הפתוח של העמק.

טבע, נוף ומורשת

תל יזרעאל הוא אתר המשלב טבע, נוף ומורשת ומהווה נקודת מוצא לטיולים באזור. האתר הוכשר בעבר וכעת עבר שדרוג נוסף שנועד להתאים אותו לקהל רחב יותר ולשפר את חוויית הביקור במקום.

עבודות הפיתוח בתל יזרעאל צפויות להימשך גם בהמשך, עם נטיעות של מינים מקומיים ומיני בוסתן שישתלבו בצמחייה ובנוף הקיים, כולל שדרוג השביל המחבר לעין יזרעאל והמעיין הסמוך.

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