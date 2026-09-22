"בשביל לבטל צריך להזמין": אור לוזון עוקצת את עומר אדם 

שבועות ספורים לאחר שהסעירה את מדורי הרכילות בעקבות אי-הזמנתה לחתונה המתוקשרת של עומר אדם באיטליה, הסטייליסטית אור לוזון בוחרת לצחוק על הפרשה כולה. בפרסומת חדשה לחג הסוכות עבור מותג "ערק נוח", היא מככבת בקריצה עבה לאירוע שהוביל בסופו של דבר גם לסיום דרכה המקצועית עם הזמר.

בסרטון, לוזון מגיעה ללא הזמנה מוקדמת לסוכתו של השחקן ציון ברוך, מה שמוביל לדיאלוג קצבי ומשעשע סביב שאלת ההזמנה שלה. כשאור תופסת אותו במילה ושואלת "אז אתה אומר שאני לא מוזמנת?", ברוך מסתבך בתירוצים ומספק את השורה שלא השאירה מקום לספק: "בשביל לבטל צריך קודם להזמין".

כזכור, לוזון הלבישה את אדם במשך כעשור והייתה ממעגל המקורבים אליו, אך לא נכללה ברשימת המוזמנים לאירוע הנוצץ שלו ושל סשה ישראלוביץ' בפורטופינו. הפרסומת ממשיכה בקו ההומוריסטי כשאור פשוט אוספת את הבקבוקים ועוזבת, לצד הופעה של יאנה יוסף, ונחתמת במסר ברוח החג והמותג: "לא משנה את מי הזמנתם לסוכה, העיקר שיהיה לכולם נוח".