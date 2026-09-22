הח"כ לשעבר ממפלגת העבודה, הפסיד בתביעה וישלם 100 אלף ש"ח

חבר הכנסת לשעבר ויצמן שירי ישלם לרשות מקרקעי ישראל הוצאות בסך 100,000 שקל, לאחר שנדחתה תביעתו להשבת דמי שימוש חורג שביצעה חברת מוניטין לקידום התעשייה שבבעלותו. כך קובע שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע, עמית כהן.

כאמור, בית המשפט דחה תביעה שהגישה חברת מוניטין נגד רשות מקרקעי ישראל (רמ”י), וקבע כי העובדה ששימוש מסוים מותר מבחינה תכנונית – לא אומרת שהוא מותר גם לפי ההסכם שנחתם עם רמ”י.

הסיפור התחיל בשנות ה-70, אז קיבלה חברת מוניטין מגרש מרמ”י בפטור ממכרז. המגרש ניתן לה לצורך הקמת מבני תעשייה ומלאכה. אלא שמשנת 2005 החלה החברה להשתמש במגרש למטרה אחרת – תצוגה ומכירה של כלי רכב.

רמ”י דרשה מהחברה לשלם דמי שימוש עבור השימוש המסחרי במגרש. החברה ובעל המניות שלה לא הסכימו, והגישו תביעה בדרישה להחזיר את הכספים שנגבו מהם. הטענה שלהם הייתה פשוטה: אם התב”ע מאפשרת במקום פעילות מסחרית, אין סיבה שרמ”י תגבה מהם כסף.

אבל רמ”י טענה כי יש הבדל בין מה שמותר לפי חוקי התכנון לבין מה שמותר לפי ההסכם עם המדינה. לטענתה, ההסכם שנחתם עם החברה התיר שימוש במגרש לצורכי תעשייה ומלאכה בלבד - ולא למכירת מכוניות.

השופט עמית כהן קיבל את עמדת רמ”י וקבע כי גם אם התב”ע מאפשרת שימוש מסחרי, אין בכך כדי לתת לחברה זכות להשתמש בקרקע למטרה שלא אושרה בהסכם עם רמ”י. בית המשפט ציין גם כי החברה ידעה שהמגרש הוקצה לה למטרה מוגדרת ואף התחייבה שלא לעשות בו שימוש אחר.