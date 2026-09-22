הבכיר בהערכה מפתיעה: "אין לו שום דרך להקים ממשלה"

עורך הדין גיא בוסי, התראיין היום (שלישי) ברדיו 103fm והתייחס למערכת הבחירות המתקרבת. לטענתו, גוש השמאל בבעיה קשה וכי כרגע אין לו שום דרך להקים ממשלה.

בדבריו אמר בוסי: "השמאל הישראלי ביום הכי חם של אחוזי ההצבעה מגיע ל-52 מנדטים, כל הסקרים מערוצים ספציפיים הם חלק מהנדסת תודעה, שיקרו לציבור. איזנקוט לא יכול להקים ממשלה לא רק עם רע"מ אלא הוא צריך גם את המשותפת, אין דרך לשמאל להקים ממשלה בישראל".

נזכיר כי יו"ר מפלגת 'כחול לבן', בני גנץ, אמר בפודקסט Lazar Focus של טיימס אוף איזראל, כי יפסיק את קמפיין הבחירות שלו אם הסקרים שייערכו בשבוע האחרון של המרוץ יראו שמפלגתו כחול לבן אינה עוברת את אחוז החסימה ולא תיכנס לכנסת.

"יש לי מחויבות רק לבוחרים שלי", אמר גנץ. "אני יכול להבטיח שקולם לא ייזרק לפח, משום שנעבור את אחוז החסימה – או שלא אתמודד בשבוע האחרון בערך. כך שאף קול לא יתבזבז".

נזכיר כי בכל התקופה האחרונה, גנץ הכחיש שוב ושוב כי הוא יפרוש מהמירוץ ואמר כי הוא יצהיר עד הסוף.