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חדשות פוליטי מדיני

הפרשנית הבכירה על הצעד של נתניהו: "לא זכור לי מעולם דבר כזה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, ימריא מחר לעצרת הכללית בניו יורק. העיתונאית טל שניידר מנתחת את נסיבות הגעתו ואת לפגישה ההיסטורית של טראמפ הצפויה במקביל

09:23
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נתניהו (יונתן זינדל/פלאש90)

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא מחר (רביעי) לארצות הברית, במטרה לשאת נאום בעצרת הכללית של האו"ם המתכנסת בניו יורק.

העיתונאית טל שניידר ('זמן ישראל') התייחסה בראיון לרדיו 103FM, ללוח הזמנים הצפוף של ראש הממשלה ולנסיבות הגעתו לארה"ב, והצביעה על המתתרחש במקביל במסדרונות האו"ם. "הנשיא טראמפ נמצא בניו יורק מהלילה ובבוקר. הוא אמור לקבל את פניו של נשיא סין. זו פגישה היסטורית, הם לא מרבים להיפגש", ציינה שניידר.

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בהתייחסה למתכונת הנסיעה של נתניהו הוסיפה שניידר: "אני נסעתי פעמים רבות עם נתניהו לאו"ם, לא זכור לי מעולם טאצ'דאון של כמה שעות וחזרה".

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