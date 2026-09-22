מהפך ברייטינג: כאן 11 הביסה את כל המתחרים

ערב השידורים של יום שני הביא איתו רעידת אדמה בטבלאות הרייטינג, כאשר תאגיד השידור כאן רשם ניצחון מוחץ ונדיר על קשת 12 ברצועת הפריים טיים.

את הבאזז התקשורתי הגדול של הערב ייצרה העונה החדשה של "קופה ראשית", שהתפוצצה עם נתון מטורף של 16.4% רייטינג וקרוב לחצי מיליון צופים (489 אלף צופים) בלילה אחד בלבד.

מדובר בהשקה הגבוהה ביותר של קופה ראשית מאז ומעולם - עליה של כ-20% מהשקת העונה הקודמת בדצמבר 2024 שרשמה 13.7%. הקומדיה האהובה השאירה אבק למתחרים והביסה את "ריאיון מיוחד" בקשת 12, שהסתפק ב-12.6% בלבד (372 אלף צופים). ברשת 13 הציגו 3.7% בלבד עבור הסרט "הילולה", בעוד "הפטריוטים" בערוץ 14 תפסו את המקום השלישי בערב עם 7.3%.

החגיגה של כאן 11 לא נעצרה שם: ברצועת הפריים 2, פרק הבכורה של הסדרה "אנשים שפגשתי" שמרה על המומנטום והביסה גם היא את המתחרות עם 8.6% (251 אלף צופים), כשהיא עוקפת את "אינטימי" של קשת 12 שרשמה 7.0% (217 אלף צופים).

עם זאת, לפני הפריים טיים – השליטה של קשת 12 נותרה יציבה. ברצועת 19:00, "מהדורה מוקדמת" עם לירון זייד קטפה 9.0%, בעוד יפעת גליק בכאן 11 הסתפקה ב-1.5%. בחדשות המרכזיות, "חדשות 12" בהגשת אדווה דדון הובילה בפער ניכר עם 12.6% (361 אלף צופים), מול "מהדורת מוצאי חג" בערוץ 14 (5.5%), טלי מורנו בכאן 11 (4.3%) ונגה ניר נאמן ברשת 13 (3.8%).

בשורה התחתונה, מדובר בהישג חסר תקדים לכאן 11 ברצועה המרכזית של הערב – נתון שמוכיח שוב של"קופה ראשית" אין כרגע מתחרים בשוק הטלוויזיה הישראלי.