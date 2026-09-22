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ברוך דיין האמת: הרצל גילדנגורן הלך לעולמו

איש החסד ממושב ניר גלים,הרצל גילדנגורן, שהקים והוביל את המיזם המרגש לחלוקת מאות חלות עם שניצל לחיילים מדי יום שישי תוך הנצחת חללי צה"ל, הלך לעולמו

09:09
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(חיים גולדברג / פלאש90)

ברוך דיין האמת: אבל במושב ניר גלים ובקרב מתנדבים ולוחמים רבים: הלך לעולמו הרצל גילדנגורן ז"ל, מבוני הקהילה במושב וממייסדי מיזם החסד וההנצחה "שישנצל".

מאז פרוץ הלחימה, היה גילדנגורן מאנשי המפתח מאחורי היוזמה ששימחה אלפי לוחמים בקווי החזית ובשטחי הכינוס. במסגרת המיזם, התכנסו מדי שבוע מתנדבים רבים כדי להכין, לאפות ולארוז מאות מנות של חלות טריות עם שניצלים חמים, שנשלחו ישירות לחיילי צה"ל בשטח לקראת שבת.

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מעבר לתמיכה ולחיזוק מורל הלוחמים, נודע המיזם באופיו המיוחד כאשר כל יום שישי של פעילות הוקדש לזכרו ולעילוי נשמתו של חלל צה"ל אחר שנפל במערכה, תוך חיבור הדוק עם המשפחות השכולות והנצחת מורשת הנופלים.

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