ארי שביט מעריך: "זה הצד שינצח בבחירות"

במערכת הפוליטית ממשיכים לנתח את המהלכים המרכזיים המובילים את מערכת הבחירות, וכעת מציג העיתונאי והפרשן ארי שביט ניתוח מפורט של התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו מול יריביו במחנה הנגדי.

בטור שפרסם ב'ידיעות אחרונות', טוען שביט כי לנתניהו הייתה אסטרטגיה תלת-שלבית סדורה ומתוחכמת עוד בטרם החל הקמפיין בפועל. "האמן הגדול של ההפרד ומשול ו'השחמטאי של המאה' הבין כבר לפני שנה בדיוק אילו תרחישים מאיימים על שלטונו, ניתח את המפה ועשה כמיטב יכולתו כדי שהמחנה שמולו יהיה מפוצל", כותב שביט. "ושוב, הקוסם הצליח. מבלי להיות מודעים לכך, יריביו עשו בדיוק את מה שנתניהו ציפה שיעשו".

לדברי שביט, המהלכים בשטח כבר עוברים לשלבים הבאים של התוכנית: "אחרי שמימשו עבורו את השלב הראשון באסטרטגיה, הם חוזים כעת בבעתה במימוש הצפוי של השלב השני, וגם השלב השלישי כבר בדרך, בדרך להכרעה וליתרון מובהק של הימין".