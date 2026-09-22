ארי שביט מעריך: "זה הצד שינצח בבחירות"

במערכת הפוליטית ממשיכים לנתח את המהלכים המרכזיים המובילים את מערכת הבחירות, וכעת מציג העיתונאי והפרשן ארי שביט ניתוח מפורט של התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו מול יריביו במחנה הנגדי.
בטור שפרסם ב'ידיעות אחרונות', טוען שביט כי לנתניהו הייתה אסטרטגיה תלת-שלבית סדורה ומתוחכמת עוד בטרם החל הקמפיין בפועל. "האמן הגדול של ההפרד ומשול ו'השחמטאי של המאה' הבין כבר לפני שנה בדיוק אילו תרחישים מאיימים על שלטונו, ניתח את המפה ועשה כמיטב יכולתו כדי שהמחנה שמולו יהיה מפוצל", כותב שביט. "ושוב, הקוסם הצליח. מבלי להיות מודעים לכך, יריביו עשו בדיוק את מה שנתניהו ציפה שיעשו".
לדברי שביט, המהלכים בשטח כבר עוברים לשלבים הבאים של התוכנית: "אחרי שמימשו עבורו את השלב הראשון באסטרטגיה, הם חוזים כעת בבעתה במימוש הצפוי של השלב השני, וגם השלב השלישי כבר בדרך, בדרך להכרעה וליתרון מובהק של הימין".
בהמשך הטור מעמיד שביט את הגישות השונות בין המטות ומצביע על הפער בתפיסת המציאות. בזמן שמתחריו לקו בשאננות, זחיחות וזלזול ביריב, לנתניהו יש סיפור נגדי עוצמתי המחובר היטב לעם שחתך חזק ימינה. מול כל אחד מיריביו עומד מנהיג שיודע לזהות במדויק את נקודות התורפה והחולשות שלהם, לנצל אותן כדי לגבור עליהם, ולהפוך אותם לחלק ממשחק השחמט שלו.
כמשחרר מילואים ראיתי את הטריקים שלו מקרוב! הספינים הפוליטיים האלה מפקירים את הביטחון, חייבים להחליף אותו מיד