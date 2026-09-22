איציק בונצל מעריך: זה מה שיקרה מיד אחרי שנתניהו ינצח

איציק בונצל ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

עורך הדין יצחק בונצל, המתמודד במקום ה-29 ברשימת הליכוד לכנסת, התייחס להגדרת המושג "ניצחון מוחלט" בלחימה ולשלבים הבאים בהתמודדות מול ארגוני הטרור. בראיון לרדיו 103FM, "ניצחון מוחלט בשבילי זה ללכת לקונצרטים ולראות את עם ישראל שר ורוקד, לראות אנשים בבתי קפה, לראות את נתב"ג מלא, זה ניצחון מוחלט לעם ישראל", אמר בונצל.

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בדבריו הדגיש בונצל את השינוי האסטרטגי שנוצר בשטח ואת הערכתו לגבי סיום הלחימה לאחר הבחירות: "שרטטנו גבולות חדשים. אני מעריך שמייד אחרי הבחירות מדינת ישראל תסיים את הסיפור הזה שנקרא חמאס, כשנתניהו יבחר לקדנציה נוספת".