השירות המטאורולוגי: זה מתחיל באופן רשמי

השירות המטאורולוגי מעדכן כי הסתיו האסטרונומי מתחיל באופן רשמי, ומסכמים אירוע גשם שלישי לעונה, אשר פקד את הארץ במהלך יום שישי האחרון והניב בצפון הארץ כמויות משקעים גבוהות ביחס לממוצע הרב-שנתי לחודש ספטמבר (שעומד באזור זה על 3–5 מ"מ בלבד).

כמו באירוע הגשם הקודם בסוף אוגוסט, כמויות משמעותיות ירדו בלבנון, אך גם בתחנות המדידה בישראל הסמוכות לגבול לבנון נרשמו מספרים מרשימים. שיאנית הגשם באירוע זה הייתה המושבה מטולה עם כמות מצטברת של 24.5 מ"מ. במתת ובשומרה שבגבול הצפון ירדו 19 מ"מ, ובנווה אטי"ב למרגלות החרמון נמדדו 18 מ"מ.

דרומה משם הגשם היה מקומי יותר וירד במהלך שעות היום והערב במישור החוף המרכזי והדרומי, בהרי ירושלים, בשומרון ובעמקים. בישוב עלי שבשומרון הצטברו 8 מ"מ, בניצנים שבחוף הדרומי 5 מ"מ, ובצפון תל אביב ירדו 2 מ"מ. ירושלים הסתפקה במעט פחות ממילימטר.