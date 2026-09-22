מיכאל שמש בפוסט חשוף: "מעולם לא הייתי אסיר תודה כמו היום"

מיכאל שמש ( תומר ניוברג / פלאש90 )

העיתונאי וכתב חדשות 13, מיכאל שמש, חגג את יום הולדתו ה-30 ובחר לציין את המאורע המרגש בתפילה בכותל המערבי. בפוסט מיוחד שפרסם, שיתף שמש בהרהוריו על העשור החולף, השינויים שחווה והכרת הטוב שמלווה אותו.

"בערב כיפור, עמדתי בכותל המערבי להתפלל", שיתף שמש. "הכותל הוא אותו כותל תמיד, שום דבר לא זז. אבל אני, שמתפלל על האבנים האלה מאז הילדות, החלפתי קידומת והפכתי לבן 30. וזה רגע לעצור, לחשוב על מה שהיה ולהסתכל לקראת העתיד". שמש התייחס לדרך המקצועית והאישית שעבר בעשור האחרון: "סיפור חיי קיבל בעשור הזה כמה תפניות, אישיות ומקצועיות. את חלקם אתם מכירים היטב. כעת, ברגשות מעורבים, תדמית ה'צעיר' הולכת ונעלמת לי. מסימני התקופה: המוכרת בסופר כבר לא מבקשת תעודת זהות כשאני קונה אלכוהול, וכמה הייטרים ברשת X כבר לא מגדפים אותי על כך שנוזל לי חלב מהשפתיים, הם עברו לנאצות אחרות".

לצד ההומור, הדגיש כתב החדשות את תחושת התודה העמוקה הממלאת אותו: "בימים האלה, הרגש שאני חש ופועם בליבי יותר מכל רגש אחר הוא הכרת תודה. מעולם לא הייתי אסיר תודה כמו שאני היום. לפני הכול; לבורא עולם שהביא את נשמתי לכאן. להוריי, שגידלו אותי במסירות ובאהבה, יחד עם עוד 11 אחיי ואחיותיי היקרים. לאנשים בדרך שהיו מוכנים ללמד אותי משהו על החיים, ולכל כך הרבה בני אדם טובי לב שפתחו לי פתח בחיים המקצועיים, גם כשזה היה נראה בלתי אפשרי".

את דבריו סיים באזכור משפחתו הקרובה ובאיחול חם לכלל הציבור: "ואחרונים חביבים; אבישג, איתמר ואיתי, שהם החמצן שעובר בעורקיי. ביום הזה, אני רוצה לאחל לכולנו ימים שמחים, טובים ושקטים. יש בעולם הזה כל כך הרבה טוב. הלוואי שנדע לראות אותו ולהרגיש אותו".