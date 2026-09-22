"תמיכה רגשית, לא מעבר": השיחה המאכזבת עם טראמפ

הנשיא טראמפ ( Leib Abrams/Flash90 )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח ביממה האחרונה עם רשאד אל-עלימי, יו"ר מועצת ההנהגה הנשיאותית של תימן, הנתמכת בידי סעודיה.

השיחה החריגה נערכה על רקע ההסלמה בתימן והשתלטות החות'ים באזור באב אל-מנדב. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, במהלך השיחה ביקש אל-עלימי מטראמפ סיוע צבאי אמריקני במאבק נגד החות'ים. אלא שלמרות הפנייה, הנשיא האמריקני נמנע מלהתחייב להתערבות צבאית ישירה של ארצות הברית. בשיחה של גורם בכוחות הפרו-סעודיים יחד עם 'כאן חדשות' תוארה השיחה ככזו שלא הניבה בשורה מעשית. לדבריו, "זאת הייתה יותר תמיכה רגשית, לא מעבר", וטראמפ נמנע מלתת הבטחה כי הכוחות האמריקניים יצטרפו באופן ישיר למערכה בתימן.

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העמדה האמריקנית מעוררת אכזבה גם בריאד. בעיתונות הסעודית נמתחה ביקורת על וושינגטון, בטענה שבעוד הממשל האמריקני מקשיח את מדיניותו מול איראן, הוא אינו מפעיל לחץ דומה על החות'ים, הנתפסים בסעודיה כשלוחה של טהראן.

במקביל, מנהיג החות'ים התייחס למאמציה של סעודיה לגבש קואליציה רחבה יותר נגד ארגונו וטען כי ריאד נכשלה בניסיון לגייס תמיכה אזורית ובינלאומית למערכה.

הוא אף שיגר אזהרה למדינות שעשויות להצטרף ללחימה – ובפרט לפקיסטן ולטורקיה – ואיים כי כניסה שלהן למערכה תוביל למחיר כבד.