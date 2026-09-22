החשש מטורקיה גובר: ההמלצה החדשה של מערכת הביטחון

צוללת ( משה שי\פלאש90 )

מערכת הביטחון ממליצה להגדיל באופן משמעותי את צי הצוללות של חיל הים, על רקע השינויים האסטרטגיים באזור וההתעצמות הימית של טורקיה. כך פרסם הבוקר (שלישי) דורון קדוש.

על פי הפרסום, חוות דעת מקצועית שהועברה לדרג המדיני קובעת כי ישראל צריכה לשאוף בשנים הקרובות לסד"כ של שמונה צוללות מבצעיות במקביל. המשמעות היא שינוי תפיסה: לא להסתפק ברכישת צוללות חדשות במקום אלו שיוצאו משירות, אלא להגדיל בפועל את הצי הישראלי. ההמלצה מגיעה בין היתר בעקבות המעקב בישראל אחר בניין הכוח של חיל הים הטורקי. כיום מחזיקה טורקיה, לפי הדיווח, ב-14 צוללות מבצעיות, ומספרן צפוי להגיע בשנים הקרובות ל-18. חלק מתהליך ההתעצמות כולל הצטיידות בצוללות חדשות ומתקדמות המבוססות על טכנולוגיה גרמנית. מנגד, ישראל מפעילה כיום חמש צוללות, והצוללת השישית צפויה להגיע ארצה בקרוב. אלא שכעת במערכת הביטחון סבורים כי גם שש צוללות לא יספיקו לצרכים העתידיים. הצעד הראשון: צוללת שביעית מחירה של צוללת מוערך בכמיליארד אירו. במסגרת ההסכם האחרון עם גרמניה ניתנה לישראל אפשרות לרכוש צוללת שביעית במחיר שנקבע בחוזה, אפשרות שטרם מומשה. לפי הפרסום של קדוש, במערכת הביטחון ממליצים לממש את האופציה כצעד ראשון, בין היתר לפני עליית מחירים אפשרית, ובהמשך לקדם עסקה נוספת שתאפשר את רכישתה של צוללת שמינית.

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מדובר בשינוי משמעותי לעומת הדיונים שהתנהלו בעבר סביב גודלו הרצוי של צי הצוללות. הסוגיה עמדה גם במרכז פרשת הצוללות, וועדת החקירה הממלכתית עסקה בין היתר בתהליכי קבלת ההחלטות בנוגע לסד"כ שנדרש לחיל הים. בעבר נעו העמדות בתוך מערכת הביטחון בין חמש לשש צוללות.

כעת, לפי הדיווח, המציאות הביטחונית שנוצרה מאז 7 באוקטובר, לצד ההתפתחויות האזוריות והתחזקותה הצבאית של טורקיה, הובילו לגיבוש עמדה חדשה שלפיה היעד צריך לעמוד על שמונה צוללות פעילות.

עם זאת, גורמים בכירים במערכת הביטחון מעריכים כי עסקת רכש בהיקף כזה לא תוכל להתקדם בתקופה הקרובה, לפני הבחירות. הכוונה היא להציג את המהלך באופן מסודר לדרג המדיני שייבחר לאחריהן ולקדם מולו את הרחבת צי הצוללות.