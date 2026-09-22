עוקף את רשתות החדשות: הנשיא טראמפ השיק את "TRUMP TV"

טראמפ ( שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחריף את העימות המתמשך שלו עם כלי התקשורת הגדולים, והפעם הבית הלבן מייצר לעצמו ערוץ שידור ישיר.

הממשל השיק את "TRUMP TV: The Essentials Station", שידור מקוון רציף הפועל 24 שעות ביממה ומרכז תכנים של הנשיא והממשל. הבית הלבן מגדיר את הערוץ כמקום שבו ניתן לצפות ברגעים המרכזיים של ממשל טראמפ, בסרטונים בולטים ובהצהרות משמעותיות, כשהתוכן מתעדכן בזמן אמת.

ההשקה מגיעה בעיצומו של עימות חריף במיוחד בין טראמפ לבין חלק מהתקשורת האמריקנית.

בסוף השבוע הודיע הנשיא כי CNN, ‏MS NOW ופוליטיקו לא יורשו להיכנס לשטחי הבית הלבן, לאחר שהאשים אותם בפרסום "פייק ניוז" ובסיקור שלילי של ממשלו.

בהמשך, כתבים מטעם שלושת הגופים הגיעו לבית הלבן וגילו כי אישורי הכניסה שלהם בוטלו.

הקרב עבר לבית המשפט

שלושת גופי התקשורת לא הסתפקו במחאה, וביום שני הגישו תביעה נגד ממשל טראמפ בבית משפט פדרלי בוושינגטון.

לטענתם, הרחקתם מהבית הלבן בשל אופי הסיקור שלהם מפרה את ההגנות שמעניק התיקון הראשון לחוקה לחופש הביטוי והעיתונות. הם מבקשים מבית המשפט להשיב את הגישה של כתביהם לבית הלבן. מנגד, הממשל טוען כי הכניסה לבית הלבן היא זכות הניתנת לעיתונאים ולא זכות מוקנית.

העימות התרחב מעבר לשלושת כלי התקשורת. לאחר ש-CNN, שהייתה אמורה להשתתף בסבב הסיקור הטלוויזיוני המשותף של הנשיא, לא הורשתה לעשות זאת, רשתות אחרות ובהן ABC, ‏CBS, ‏NBC ופוקס ניוז נמנעו מלהחליף אותה.

כתוצאה מכך, טקס שערך טראמפ לחנוכת מנחת המסוקים החדש בבית הלבן התקיים ללא הסיקור הטלוויזיוני המשותף הרגיל.

האירוע יצר סיטואציה יוצאת דופן: הבית הלבן שידר את הטקס בעצמו, אך בחלק מהשידור דבריו של טראמפ לא נשמעו כראוי, בעוד מצלמות הרשתות הגדולות נעדרו מהמקום.

הערוץ החדש של טראמפ

בתוך העימות הזה הושק "TRUMP TV". בניגוד לרשת טלוויזיה מסחרית רגילה, מדובר למעשה בפיד דיגיטלי של הבית הלבן, שמאפשר לממשל להפיץ לציבור תכנים נשיאותיים ברצף וללא תלות בסיקור של רשתות החדשות. באתר הרשמי של הבית הלבן הערוץ כבר מופיע תחת עמוד השידורים החיים.

המהלך משתלב באסטרטגיית התקשורת של טראמפ, שמרבה להשתמש בערוצים ישירים כדי להעביר את מסריו לציבור, תוך ביקורת חריפה על כלי תקשורת שלטענתו מסקרים אותו ואת ממשלו באופן מוטה.

אלא שהפעם המחלוקת אינה מסתכמת בחילופי האשמות: היא כוללת ערוץ שידור שמפעיל הבית הלבן מצד אחד, חרם סיקור מצד כמה מהרשתות הגדולות מצד שני, ומאבק משפטי על גבולות סמכותו של הנשיא להגביל את גישת העיתונות לבית הלבן.