המתיחות בשיא: בישראל נערכים למהלך פתאומי של איראן

מטס אילוסטרציה ( חיים גולדברג/פלאש90 )

מערכת הביטחון מגבירה את הדריכות מול איראן, על רקע המגעים שמתקיימים מאחורי הקלעים בניסיון לחדש את המשא ומתן בין טהראן לוושינגטון.

לפי פרסום של ניר דבורי בחדשות 12, בישראל מגדירים את נקודת הזמן הנוכחית כתקופה של מתיחות גבוהה, שבה כישלון המגעים עלול להביא להידרדרות מהירה. לפי הדיווח, במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר המגעים וסבורים כי עדיין נעשה מאמץ להגיע להבנות. עם זאת, נערכים גם לאפשרות שהניסיון המדיני ייכשל ויוביל לחידוש ההסלמה. גורם ביטחוני בכיר אמר לחדשות 12: "המצב רגיש ונזיל, לא יודע לאן זה יתפתח, לא נראה שהאיראנים מוכנים לפשרות - דברים יכולים לצאת משליטה". אחד התרחישים שנלקחים בחשבון הוא שבמקרה שהמשא ומתן ייקלע למבוי סתום, או שבטהראן יחששו כי ארצות הברית מתכננת מהלך נגדם במסווה של מגעים, האיראנים עשויים לבחור במהלך מקדים. ההערכה המובאת בדיווח היא כי היעדים הראשונים במקרה כזה עשויים להיות כוחות ואינטרסים אמריקניים במפרץ ובמזרח התיכון, כאשר גם אפשרות של פגיעה בישראל נמצאת על הפרק. בצה"ל לא ממתינים להתפתחויות ומחזיקים בכוננות גבוהה. הכוחות נערכים הן לתרחישי הגנה והן לאפשרות שיידרשו לצאת לפעולה התקפית, כאשר ההיערכות נעשית בתיאום עם הצבא האמריקני.

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הדריכות במערכת הביטחון הייתה גבוהה כבר בשבועות האחרונים, אך לקראת תקופת החגים היא הוגברה.

בדיונים שנערכו בישראל נבחנו כמה גורמים שעלולים לדחוף את האיראנים להסלמה, ובהם מצבה הכלכלי הקשה של איראן על רקע הלחץ האמריקני, וכן ההתפתחויות בזירה הלבנונית.

בישראל נערכים למספר אפשרויות אם המתיחות תתפרץ לעימות מחודש, החל משיגור טילים מאיראן לעבר ישראל ועד ניסיונות לבצע פיגועים נגד מטרות ישראליות או יהודיות ברחבי העולם.